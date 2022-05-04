Прямой эфир
Мир
Шойгу заявил о контролировании Мариуполя российскими военными
Мир
В ФРГ спрогнозировали рост цен при введении ЕС эмбарго на нефть из России
Мир
В бундестаге потребовали выслать посла Украины за оскорбление Шольца
Общество
Путин назвал поддержку рынка труда одной из главных задач правительства
Политика
Песков заявил об ответе России на шестой пакет санкций Евросоюза
Мир
Число пострадавших при обстреле нефтебазы в Макеевке возросло до 10
Мир
Семь человек пострадали при обстреле маршрутки украинскими военными в Донецке
Мир
В НАТО заявили о планах расширения военного присутствия на востоке Европы
Мир
Россия запретила въезд премьер-министру Японии и еще 62 гражданам
Мир
Подлодка ЧФ РФ нанесла удар «Калибрами» по целям на Украине
Экономика
Правительство РФ запускает льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов
Сюжет:

Появилось видео репетиции воздушной части парада Победы из кабины штурмана

0
кадр видео
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиация ВС России начала подготовку к предстоящему параду Победы 9 Мая. Видео репетиции воздушной части парада из кабины штурмана попали в распоряжение «Известий» 4 мая.

Самолет пролетел над столицей, в кадр попали вид на Красную площадь и Кремль, парк «Зарядье», а также высотка на Котельнической набережной.

Ранее в этот день попали в распоряжение «Известий» кадры плановой тренировки экипажа армейской авиации в Клину, которая была прервана в связи с погодными условиями.

Также 4 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в параде Победы на Красной площади в Москве будут задействованы 11 тыс. человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов.

Редкие птицы: 9 мая над столицей покажут необычные образцы авиатехники
Парад Победы в этом году пройдет не только в России

Министр отметил, что впервые в пешем строю пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.

29 апреля в Минобороны РФ рассказали, что «самолет Судного дня» Ил-80, самолеты МиГ-31И и истребители пятого поколения Су-57 пролетят 9 Мая над Красной площадью. По данным ведомства, авиационную часть парада представят 77 самолетов и вертолетов — ровно по количеству лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

3 мая пресс-служба Государственного исторического музея сообщила, что Красная площадь будет закрыта до 9 Мая включительно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022