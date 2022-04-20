В Мариуполе намерены провести «Бессмертный полк» 9 Мая

«Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Мариуполе. Об этом 20 апреля сообщила заместитель мэра города Виктория Калачева.

«Бессмертный полк», я считаю, — самое главное и самое патриотическое мероприятие, которое должно пройти в этом году на 9 Мая», — пояснила она.

Калачева также отметила, что мариупольцы очень ждут это мероприятие.

14 апреля сопредседатель Центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров рассказал, что на освобожденных территориях Украины в этом году может состояться акция, если в ней пожелают участвовать сами жители, при условии, что для них будет обеспечена безопасность. По его словам, форма проведения шествия зависит от местных условий и от того, какая будет военно-политическая обстановка на этот момент 9 Мая в каждом из конкретных регионов Украины.

Сопредседатель центрального штаба движения, депутат Госдумы Елена Цунаева также выразила уверенность, что «ничто не помешает жителям освобожденных территорий принять участие в мероприятиях», которые будут предлагать организаторы «Бессмертного полка».

20 апреля военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал об открытии пяти гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц из Мариуполя. Рядом с гумкоридорами находятся автобусы, на которых вывезут мирных жителей из зоны проведения спецоперации по защите Донбасса, там же дежурят кареты скорой помощи.

15 апреля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин пообещал, что Мариуполь будет полностью восстановлен — город станет лучше, чем был до начала боевых действий.

11 апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бои за Мариуполь выходят на финальную стадию, российские военные оттеснили националистов в промзону города, где сейчас происходит основное сопротивление украинских националистов.

8 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден от украинских националистов на 98%. Он добавил, что завершающая фаза спецоперации по освобождению Мариуполя обсуждалась на оперативном совещании с командирами всех отрядов по видеосвязи. На нем были подробно рассмотрены все варианты по решающему штурму нацформирований, отказавшихся покинуть город.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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