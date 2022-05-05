Программа ВДНХ в честь Дня Победы продлится с 6 по 10 мая

Жителей и гостей Москвы с 6 по 10 мая приглашают посетить концерты, спектакли, выставки и экскурсии на ВДНХ в честь 77-й годовщины Победы.

«ВДНХ — одна из главных площадок в столице, где празднуется День Победы. В этом году темой мероприятий будет искусство. Его созидательная сила во все времена помогала людям сплотиться», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, основные события программы состоятся 9 Мая, а кульминацией станут большой концерт у фонтана «Дружба народов» и салют.

В этот день посетители ВДНХ смогут установить всероссийский рекорд «Самая большая лента памяти», длина которой составит 370 м, а ширина — 7 м. На Центральной аллее 9 Мая установят арт-объект в виде сердца высотой 2,5 м, на которое можно будет повязать георгиевскую ленточку. Рядом с ним появится символическая «стена памяти», где желающие смогут написать имена близких, защищавших Родину.

6 мая на центральной аллее откроется фотовыставка «Когда музы не молчали» — совместный проект ВДНХ и Главного архивного управления Москвы. В экспозиции представят 24 фотоработы времен войны, на которых запечатлены разные моменты из культурной жизни того времени, например архивные снимки выступления артистов перед фронтовиками, кадры из фильмов и спектаклей.

С 7 по 10 мая в Музее кино покажут военно-патриотические фильмы, включая российские киноновинки, а в центре «Космонавтика и авиация» проведут экскурсию, на которой расскажут о подвигах космонавтов-первопроходцев.

В День Победы на ВДНХ откроются тематические площадки, на которых пройдут различные мастер-классы и выступления. На одной из них можно будет пройти квест в рубке подводной лодки и собрать из конструктора кузов крана или кабину автомобиля. На другой установят ретроавтомобиль «ГАЗ-АА», известный как полуторка. Его превратят в сцену для выступлений. Еще появятся площадки, на которых можно будет поиграть в шахматы и научиться танцевать вальс, фокстрот, танго и кадриль.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.