Акция «Бессмертный полк» пройдет в каждом городе Подмосковья

Акция «Бессмертный полк» пройдет в День Победы в каждом городе Подмосковья. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в четверг, 5 мая, в эфире радио Sputnik.

Он уточнил, что шествие начнется 9 мая в 12:00, сообщает телеканал «360».

«Уверен, что мы увидим очень много семей — и отцов с детьми, и мам с детьми. Все это будет организовано нами. В этот раз каждый из нас может выйти на улицу своего города и присоединиться к «Бессмертному полку». Два года из-за ковида это было невозможно, сейчас такая возможность есть. Я уверен, что в каждом городе Подмосковья, как и прежде, выйдет много семей, отцов, матерей со своими детьми, и это очень ценно и очень приятно», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что не важно, какого размера «Бессмертный полк», а важно, что это мероприятие пройдет в каждом городе, возле каждого мемориала будут чествовать ветеранов, пишет REGNUM.

Также губернатор рассказал, что 9 Мая ветераны из Подмосковья посетят Красную площадь, передает агентство городских новостей «Москва».

«Порядка 90 ветеранов поедут на Красную площадь. Мы понимаем, что нужны особое внимание, забота. Часть из них будет на центральной трибуне, часть будет просто присутствовать», — уточнил он.

Воробьев отметил, что всего в Московской области живут около 1360 ветеранов, которые принимали участие в боях Великой Отечественной войны (ВОВ).

Ранее в понедельник на портале мэра столицы рассказали, что в Москве состоится акция «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в традиционном формате — «офлайн». Шествие начнется в 15:00. Сбор участников — в 12:30, передает НСН. Присоединиться можно будет на выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская».

Москвичи пройдут с портретами участников ВОВ по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит 7 км, сообщает телеканал «Звезда».

Ожидается, что в этом году к шествию присоединится более 1 млн человек.