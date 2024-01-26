«Ленинградцы отстояли свой город до конца, испытав все муки блокады»

Полное снятие блокады Ленинграда произошло 80 лет назад — 27 января 1944 года. Город находился в окружении войск фашисткой Германии 872 дня — с 8 сентября 1941-го. За это от бомбежек, холода и голода погибло от 600 тыс. до 1 млн человек. Всё продовольствие поставлялось в Ленинград по «Дороге жизни» — путь через замерзшее Ладожское озеро. Но передвигаться по нему можно было только в морозы и транспортировать небольшие грузы. Чуть лучше с продовольствием стало только в январе 1943 года, когда Красная армия частично прорвала блокаду. Как эти страшные дни вспоминают очевидцы и что писали журналисты о долгожданном освобождении Ленинграда в 1944-м — в материале «Известий».

Операция «Январский гром»

27 января 2024 года исполняется 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Город находился в окружении фашистских войск на протяжении долгих 872 дней. Несмотря на то, что блокада была прорвана еще 18 января 1943 года, полностью освободить Ленинград удалось лишь спустя год. За всё время в городе от обморожения, голода и обстрелов погибло до миллиона человек.

— Немецкие войска создали мощные укрепления вокруг Ленинграда, — рассказала «Известиям» историк Наталья Зинович. — Под городом было сосредоточено около 300 тяжелых артиллерийских орудий, которые ежедневно его обстреливали и держали оборону фашистского кольца.

Операция по полному снятию блокады назвалась «Январский гром». В ней участвовали Ленинградский и Волховский фронты.

— Задача Красной армии заключалась в окружении немецких войск, — отметила Наталья Зинович. — Планировалось нанести одновременный удар в районе Великого Новгорода, Петергофа и Стрельны, после чего наступать по другим территориям. Уже 17 января Красная армия вышла к Ропше, а немецкие войска начали отступление.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Освобождение Пушкина (Царское село), Слуцка (Павловска) и Красногвардейска означало развал оборонительных рубежей германских войск.

— Несмотря на успех операции «Искра» в 1943-м году, когда была прорвана блокада Ленинграда, советское руководство помнило о предыдущих четырех неудачных попытках, — рассказал историк Олег Суходымцев. — Поэтому к полному разрушению оборонительного кольца немцев Красная армия приступила не сразу. Год СССР копил силы для финального рывка.

Успех под Сталинградом деморализовал немецкое командование и поднял моральный дух красноармейцев, что также помогло уничтожить врага под Ленинградом, добавил эксперт. По мнению историка, солдаты СССР воспринимали задачу по освобождению Ленинграда как самую важную: они знали, что каждый день в Ленинграде люди погибают от голода и обстрелов.

«Обстреливали всё время, по несколько раз в день»

Несмотря трудности, с которыми ежедневно сталкивались жители Ленинграда, все старались поддерживать повседневную жизнь в городе, насколько это вообще было возможно, поделилась воспоминаниями с «Известиями» блокадница Елена Голушко.

— Нас обстреливали каждый день, — рассказала она. — Я тогда ходила в детский сад, и, когда мы были на прогулке, начался обстрел. Воспитательница собрала нас всех в кучку, отвела в подвал садика и закрывала нас своим телом до тех пор, пока взрывы не утихли. Нам было очень страшно, мы кричали, плакали, а воспитательница сжимала нас всё крепче.

Жители Ленинграда получали крайне ограниченный объем продуктов. На одного человека в зависимости от профессии и возраста выдавали от 120 до 500 г хлеба.

Обстрел на железнодорожной станции Детское Село в городе Пушкин Фото: РИА Новости/Борис Кудояров

— За хлебом ходила крестная и получала его с помощью талончиков, — рассказала «Известиям» блокадница Татьяна Карпова. — Нас было пятеро человек, и весь паек делился на три приема пищи. Как сейчас помню, крестница кипятила воду, добавляла туда лавровый лист, крошила хлеб — так мы и питались. Иногда ходили собирать ветки, листья — их тоже добавляли в похлебку. Только благодаря крестной мы смогли выжить.

От голода умирали в основном взрослые, так как большую часть еды отдавали детям. Сирот старались найти и отнести в детские дома.

— Помню, как маленькие, совсем худенькие девочки ходили по домам пешком, искали живых, — рассказала «Известиям» пережившая блокаду Елена Перепеченко. — Совсем маленькие дети лежали рядом с мертвыми родителями. Если бы их не забирали, они тоже бы погибли.

Места на кладбищах заканчивались. Трупы складывали у ворот Смоленского кладбища, вспоминает жительница осажденного города Наталья Ларионова.

Жители блокадного Ленинграда берут воду из проруби на Неве Фото: РИА Новости/Николай Хандогин

— Власти запретили так делать, и в итоге были сделаны подобия моргов, — рассказала она «Известиям». — Тела умерших людей убирали с улиц, выносили из квартир. После сваливали в машины, как дрова, и складывали в подвалах нежилых зданий.

27 января 1944 года жители Ленинграда услышали сообщение о том, что блокада Ленинграда закончена. Люди не могли поверить, что всё закончилось, вспоминает этот день блокадница Алевтина Михайленко.

— Когда объявили о том, что этот кошмар закончился, я увидела, как взрослые люди на улице начали плакать, — рассказала она «Известиям». — Все стали обниматься и кричать «Ура!». Я не сразу поняла, что случилось. Прохожая мимо женщина крепко меня обняла и сказала, что немцы уходят. Тогда и у меня слезы полились сами собой.

В преддверии освобождения

Начиная с 24 января Красная армия начала стремительное наступление в Ленинградской области. За освобождения Пушкина и Слуцка особо отличившихся в бою представили к наградам.

Выпуск газеты «Известия» № 20, 25 января 1944 года.

Из приказа Верховного Главнокомандующего Генералу армии Говорову

«Войска Ленинградского фронта, продолжая успешное наступление, сегодня, 24 января, в результате умелого обходного маневра и стремительной атаки с фронта, овладели городом Пушкин (Царское село) и городом Павловск (Слуцк) — крупными железнодорожными узлами и мощными опорными пунктами обороны немцев <…>.

В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и части представить к присвоению наименований «Пушкинских» и «Павловских» и к награждению орденами <…>.

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение городов Пушкин и Павловск».

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза Иосиф Сталин.

26 января 1944 года, после нескольких дней ожесточенных боев, советские войска вошли в Гатчину Фото: РИА Новости/Галина Санько

24 января 1944 года в 21.00 в Москве было запущено 12 артиллерийских залпов в честь освобождения городов. А 26 января 1944 года был освобожден город Гатчина Ленинградской области.

Выпуск «Известий» № 22, 27 января 1944 года.

От Советского Информбюро

«Войска Ленинградского фронта, продолжая развивать наступление, в ночь на 26 января штурмом овладели городом и железнодорожным узлом Гатчина <…> За время наступления с 14 по 25 января 1944 года войска Ленинградского фронта нанесли немецко-фашистским войскам следующие потери: в ходе наступательных боев войска фронта разбили 10 пехотных дивизий и нанесли тяжелые потери двум пехотным дивизиям».

Фото: РИА Новости/Дмитрий Козлов

В честь освобождения Гатчины в Москве прогремели праздничные залпы.

«В 20 часов прогремел первый артиллерийский залп из ста двадцати четырех орудий — за ними еще одиннадцать. Ярко озаряя улицы, высоко в небо взлетали цветные огни ракет. Салют Москвы транслировался по радио. Слушая победные залпы, миллионы людей горячо приветствовали доблестные советские войска, освобождающие ленинградскую землю от немецких захватчиков».

Снятие блокады Ленинграда

Выпуск «Известий» № 23, 28 января 1944 года.

Великая победа под Ленинградом

«Вчера вся страна слушала залпы 324 орудий Ленинграда. Город Ленина салютовал доблестный войскам Ленинградского фронта, и этот салют пронесся над страной, как весть о громадной победе:

— Вражеские войска, державшие Ленинград в осаде, разгромлены!

— Блокада Ленинграда полностью ликвидирована!

— Ленинград освобожден от варварских артиллерийских обстрелов гитлеровских мерзавцев!

Прорыва блокады Ленинграда. Встреча солдат Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 года Фото: РИА Новости/Борис Кудояров

В результате успешного наступления войск Ленинградского фронта враг отброшен от стен города на 65–100 км. Освобождены Красное Село, Ропша, Петергоф, Пушкин, Мга, Павловск, Гатчина, Тосно. Немцы выбиты из 700 населенных пунктов. В ходе наступления с 14 по 25 января советские войска разгромили под Ленинградом 10 немецких дивизий и нанесли тяжелые потери двум немецким дивизиям. 40 немецких трупов остались на поле сражения. Захвачены крупные трофеи, в том числе 619 орудий, из них 116 тяжелых орудий, которыми немцы обстраивали Ленинград. Только в виде пленных немцы попали в Ленинград после двух с лишним лет бесплодных попыток прорваться сквозь кольцо его железной обороны...

Оборона Ленинграда закончилась. Началось наступление Ленинграда. Решена задача исторической важности: город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. В истории Великой Отечественной войны перевернута еще одна славная страница.

Ленинградцы отстояли свой город до конца, испытав все муки блокады, осады, бомбежек, голода, артиллерийских налетов, — они не дрогнули, не склонили гордой своей головы ни на минуту. И они вышли победителями в небывалой борьбе».