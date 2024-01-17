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Ленинградский проект: как Россия встретит 80-летие снятия блокады

Запланировано более 300 мероприятий в Санкт-Петербурге и Москве
Фото: РИА Новости/Григорий Чертов
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Санкт-Петербург пребывает в ожидании двух важнейших дат в своей истории: 18 января — 81-я годовщина прорыва блокады Ленинграда, а 27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения города от фашистской осады. Жители Северной столицы называют этот праздник «наш ленинградский День Победы». Программа празднования утверждена президентом РФ. О том, куда сходить, что посмотреть, чем восхититься и чему удивиться — в материале «Известий».

Седьмая симфония, Фрейндлих и Спиваков

В одном только Петербурге мероприятий будет более двухсот. 18 января в Ледовом дворце Петербурга начнется праздничная программа «Непокоренный герой — Ленинград» с участием популярных артистов и творческих коллективов. Это театрализованный рассказ о страницах жизни блокадного Ленинграда. Прозвучат фрагменты «Ленинградской» симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича и стихи Ольги Берггольц. Литературно-музыкальные номера будут сопровождаться хроникой блокадных дней и кадрами освобождения города.

Блокада Ленинграда

Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Блокада Ленинграда. Моряки Балтийского флота идут в составе пополнения на фронт

Фото: РИА Новости/Борис Кудояров

19 января народная артистка России Светлана Крючкова приглашает поклонников в Санкт‑Петербургскую академическую филармонию им. Д.Д. Шостаковича на литературный вечер «Ленинградцы, дети мои!». Выступление станет одним из восьми вечеров цикла концертов, посвященных 80-летию со дня полного освобождения города от фашистской блокады. Откроется он 18 января.

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Академический симфонический оркестр под управлением Юрия Лебедева и пианист Александр Гиндин исполнят Концерт №3 Сергея Рахманинова. Кульминацией цикла станет исполнение легендарной Седьмой («Ленинградской») симфонии Шостаковича 27 января. Премьера ее состоялась 9 августа 1942 года на этой же сцене филармонии. Ценой невероятных усилий то историческое исполнение осуществили изможденные блокадой и войной музыканты Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета, дирижировал Карл Элиасберг. Завершится юбилейный цикл 28 января концертом Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.

Всеобщее военное обучение

Всеобщее военное обучение жителей на площади у Александринского театра, октябрь 1941 года

Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

Маэстро также примет участие в вечере «Посвящение», который 27 января пройдет на сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова. Он встанет за пульт государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В концерте в память о жителях осажденного Ленинграда примут участие Лилит Давтян (сопрано) и Полина Тхай (виолончель). А идея «Посвящения» принадлежит народным артистам СССР Алисе Фрейндлих и Владимиру Спивакову. Алиса Бруновна — ребенок блокадного города. Родители Владимира Теодоровича пережили блокаду и вынесли все тяготы защитников Ленинграда.

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27 и 28 января с 19:00 до 21:00 на Дворцовой площади будут проходить показы мультимедийного спектакля «Ленинград. Во имя жизни». Взяв отсчет от 27 января 1944 года — дня, ставшего краеугольным камнем новейшей истории Санкт‑Петербурга, — авторы проекта покажут, как зарастали раны и снова расцветали каменные цветы на фасадах города. А фасад Главного штаба станет огромным экраном, на котором развернется световое представление. Более 6,4 тыс. кв. м станут художественным полотном, на котором с помощью 3D-мэппинг-технологий будет создан уникальный видеоспектакль. Композитор Антон Танонов собрал произведения Баха, Свиридова, Рахманинова, Шуберта, Чайковского, Шопена и Альбинони для музыкального оформления. А народный артист России Николай Буров и актеры театра и кино Анна Геллер и Михаил Морозов прочтут пронзительные строки ленинградских поэтов.

Блокада Ленинграда

На Невском проспекте в блокадном Ленинграде

Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

Центральным событием на карте культурных мероприятий 27 января станет митинг-реквием на «Газпром Арене». На него приглашены 50 тыс. зрителей. В качестве почетных гостей — защитники и жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны. На арене представят уникальное шоу со сценографическими, световыми и визуальными эффектами. В концерте примут участие ведущие российские актеры и музыканты, большой сводный хор, в который вошли 2 тыс. учащихся ДМШ, ДШИ Санкт-Петербурга, и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.

Неизвестная осада

Впервые в истории отечественного телевидения развернутый рассказ о деятельности преступно-диверсионной банды «ЗИГ ЗАГ» воплощен на экране телеканала РЕН ТВ. 28 января состоится телевизионная премьера: все эпизоды многосерийного фильма будут показаны в течение одного дня. Сериал расскажет о жутких и далеко не всем известных событиях, происходивших в осажденном Ленинграде.

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В основу проекта легли исторические факты о безжалостной группировке, грабившей фургоны с продуктами, подделывавшей продовольственные карточки и получавшей по ним хлеб, обрекая жителей голодающего города на смерть. Название банды расшифровывалось как «Защита интересов Германии — знамя Адольфа Гитлера». По сюжету самоотверженный сотрудник УГРО Тихон Львов вместе с темпераментным Феликсом Свидерским из НКВД ищут циничных бандитов, которые кроме грабежей и разбоя оказывают содействие нацистам. Главную мужскую роль в сериале исполнил актер Игорь Петренко. В фильме также снимались: Александр Устюгов, Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Мария Лисовая, Дмитрий Куличков, Сослан Фидаров, Борис Романов, Ольга Павловец.

Банда «ЗИГ ЗАГ»

Кадр из сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ»

Фото: KION

«Банда «ЗИГ ЗАГ» — масштабный проект о малоизвестной странице истории блокадного Ленинграда, — рассказывает автор идеи и генеральный продюсер сериала Владимир Тюлин. — Фильм основан на реальных событиях, и ему предшествовала серьезная работа с архивными материалами. Это произведение о циничном предательстве Родины и соотечественников, а также о героях, которые нашли в себе силы противостоять преступникам, проявив характер и профессионализм.

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Хлебные карточки, водолазы-разведчики и ретроавтобус

Бесценные свидетельства трагедии можно будет увидеть в нескольких музеях. Так, Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда к юбилейной дате модернизировал свою экспозицию. Сотрудники предлагают групповые тематические экскурсии. Обзорная познакомит посетителей с основными событиями Ленинградской битвы и осажденного города. За стеклом представлены блокадные дневники и личные вещи защитников города: бойцов МПВО, медиков, военнослужащих, водителей Дороги жизни, снайперов. Это реальные свидетельства подвига народа.

Экскурсия «Неслабый пол» расскажет о том, кто маскировал шпиль «Адмиралтейской иглы», кому и сколько приходилось дежурить на крышах зданий в осажденном городе, по чьей инициативе привезли туда коров. А также как добыть воду на замерзшей Фонтанке, где можно увидеть шрамы города и какие памятники провожали солдат на фронт.

Блокада Ленинграда

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда жители города снимают защитные укрытия с домов на Садовой улице. Слева здание Гостиного двора

Фото: РИА Новости/Борис Лосин

С 17 января по 23 февраля пройдет музейный форум «Дневные звезды». 70 учреждений культуры примут в нем участие. Предусмотрены тематические экскурсии, мастер-классы, ретромаршруты и специальные программы для детей и школьников. В период проведения форума по городу будут курсировать ретроавтобусы. По заданному расписанию в сопровождении опытного экскурсовода можно проехать по мемориальным местам блокадного города. Также в рамках форума обсудят вопросы сохранения памяти. Основной площадкой мероприятия станет Музей обороны и блокады Ленинграда.

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В ЦВЗ «Манеж» 26 января откроют выставку «Город-герой Ленинград». Уникальный проект расскажет о том, что, несмотря на блокаду, внутри были культура и наука, работала промышленность, люди занимались спортом.

Театр Музыкальной комедии

Театр музыкальной комедии, единственный в городе не был эвакуирован и не прекращал работы все 900 дней блокады. Давал представления в здании Александринского театра в Ленинграде

Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

В Москве Музей Победы к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады открыл экспозицию «Салют над Невой». Выставка рассказывает о героях-водолазах и их масштабной работе по обеспечению жизнедеятельности города. Среди подлинных экспонатов — водолазный костюм, помпа для подачи воздуха, глубинная бомба.

А на выставке «Слава героям, тебя, Ленинград, отстоявшим!» в Музее Победы представлено более 200 экспонатов: личные вещи жителей города, награды, документы, фотографии и письма ветеранов-блокадников, а также символ блокадного города — хлебные карточки. Среди уникальных раритетов — программка ленинградской премьеры Симфонии №7 Дмитрия Шостаковича. А 26 января перед зданием музея участники всероссийской акции «Искра надежды» зажгут бенгальские огни под эту великую музыку.

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