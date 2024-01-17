Ленинградский проект: как Россия встретит 80-летие снятия блокады

Санкт-Петербург пребывает в ожидании двух важнейших дат в своей истории: 18 января — 81-я годовщина прорыва блокады Ленинграда, а 27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения города от фашистской осады. Жители Северной столицы называют этот праздник «наш ленинградский День Победы». Программа празднования утверждена президентом РФ. О том, куда сходить, что посмотреть, чем восхититься и чему удивиться — в материале «Известий».

Седьмая симфония, Фрейндлих и Спиваков

В одном только Петербурге мероприятий будет более двухсот. 18 января в Ледовом дворце Петербурга начнется праздничная программа «Непокоренный герой — Ленинград» с участием популярных артистов и творческих коллективов. Это театрализованный рассказ о страницах жизни блокадного Ленинграда. Прозвучат фрагменты «Ленинградской» симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича и стихи Ольги Берггольц. Литературно-музыкальные номера будут сопровождаться хроникой блокадных дней и кадрами освобождения города.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Блокада Ленинграда. Моряки Балтийского флота идут в составе пополнения на фронт Фото: РИА Новости/Борис Кудояров

19 января народная артистка России Светлана Крючкова приглашает поклонников в Санкт‑Петербургскую академическую филармонию им. Д.Д. Шостаковича на литературный вечер «Ленинградцы, дети мои!». Выступление станет одним из восьми вечеров цикла концертов, посвященных 80-летию со дня полного освобождения города от фашистской блокады. Откроется он 18 января.

Академический симфонический оркестр под управлением Юрия Лебедева и пианист Александр Гиндин исполнят Концерт №3 Сергея Рахманинова. Кульминацией цикла станет исполнение легендарной Седьмой («Ленинградской») симфонии Шостаковича 27 января. Премьера ее состоялась 9 августа 1942 года на этой же сцене филармонии. Ценой невероятных усилий то историческое исполнение осуществили изможденные блокадой и войной музыканты Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета, дирижировал Карл Элиасберг. Завершится юбилейный цикл 28 января концертом Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.

Всеобщее военное обучение жителей на площади у Александринского театра, октябрь 1941 года Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

Маэстро также примет участие в вечере «Посвящение», который 27 января пройдет на сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова. Он встанет за пульт государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В концерте в память о жителях осажденного Ленинграда примут участие Лилит Давтян (сопрано) и Полина Тхай (виолончель). А идея «Посвящения» принадлежит народным артистам СССР Алисе Фрейндлих и Владимиру Спивакову. Алиса Бруновна — ребенок блокадного города. Родители Владимира Теодоровича пережили блокаду и вынесли все тяготы защитников Ленинграда.

27 и 28 января с 19:00 до 21:00 на Дворцовой площади будут проходить показы мультимедийного спектакля «Ленинград. Во имя жизни». Взяв отсчет от 27 января 1944 года — дня, ставшего краеугольным камнем новейшей истории Санкт‑Петербурга, — авторы проекта покажут, как зарастали раны и снова расцветали каменные цветы на фасадах города. А фасад Главного штаба станет огромным экраном, на котором развернется световое представление. Более 6,4 тыс. кв. м станут художественным полотном, на котором с помощью 3D-мэппинг-технологий будет создан уникальный видеоспектакль. Композитор Антон Танонов собрал произведения Баха, Свиридова, Рахманинова, Шуберта, Чайковского, Шопена и Альбинони для музыкального оформления. А народный артист России Николай Буров и актеры театра и кино Анна Геллер и Михаил Морозов прочтут пронзительные строки ленинградских поэтов.

На Невском проспекте в блокадном Ленинграде Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

Центральным событием на карте культурных мероприятий 27 января станет митинг-реквием на «Газпром Арене». На него приглашены 50 тыс. зрителей. В качестве почетных гостей — защитники и жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны . На арене представят уникальное шоу со сценографическими, световыми и визуальными эффектами. В концерте примут участие ведущие российские актеры и музыканты, большой сводный хор, в который вошли 2 тыс. учащихся ДМШ, ДШИ Санкт-Петербурга, и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.

Неизвестная осада

Впервые в истории отечественного телевидения развернутый рассказ о деятельности преступно-диверсионной банды «ЗИГ ЗАГ» воплощен на экране телеканала РЕН ТВ. 28 января состоится телевизионная премьера: все эпизоды многосерийного фильма будут показаны в течение одного дня. Сериал расскажет о жутких и далеко не всем известных событиях, происходивших в осажденном Ленинграде.

В основу проекта легли исторические факты о безжалостной группировке, грабившей фургоны с продуктами, подделывавшей продовольственные карточки и получавшей по ним хлеб, обрекая жителей голодающего города на смерть . Название банды расшифровывалось как «Защита интересов Германии — знамя Адольфа Гитлера». По сюжету самоотверженный сотрудник УГРО Тихон Львов вместе с темпераментным Феликсом Свидерским из НКВД ищут циничных бандитов, которые кроме грабежей и разбоя оказывают содействие нацистам. Главную мужскую роль в сериале исполнил актер Игорь Петренко. В фильме также снимались: Александр Устюгов, Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Мария Лисовая, Дмитрий Куличков, Сослан Фидаров, Борис Романов, Ольга Павловец.

Кадр из сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ» Фото: KION

— «Банда «ЗИГ ЗАГ» — масштабный проект о малоизвестной странице истории блокадного Ленинграда, — рассказывает автор идеи и генеральный продюсер сериала Владимир Тюлин. — Фильм основан на реальных событиях, и ему предшествовала серьезная работа с архивными материалами. Это произведение о циничном предательстве Родины и соотечественников, а также о героях, которые нашли в себе силы противостоять преступникам, проявив характер и профессионализм.

Хлебные карточки, водолазы-разведчики и ретроавтобус

Бесценные свидетельства трагедии можно будет увидеть в нескольких музеях. Так, Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда к юбилейной дате модернизировал свою экспозицию. Сотрудники предлагают групповые тематические экскурсии. Обзорная познакомит посетителей с основными событиями Ленинградской битвы и осажденного города. За стеклом представлены блокадные дневники и личные вещи защитников города: бойцов МПВО, медиков, военнослужащих, водителей Дороги жизни, снайперов. Это реальные свидетельства подвига народа.

Экскурсия «Неслабый пол» расскажет о том, кто маскировал шпиль «Адмиралтейской иглы», кому и сколько приходилось дежурить на крышах зданий в осажденном городе, по чьей инициативе привезли туда коров. А также как добыть воду на замерзшей Фонтанке, где можно увидеть шрамы города и какие памятники провожали солдат на фронт.

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда жители города снимают защитные укрытия с домов на Садовой улице. Слева здание Гостиного двора Фото: РИА Новости/Борис Лосин

С 17 января по 23 февраля пройдет музейный форум «Дневные звезды». 70 учреждений культуры примут в нем участие. Предусмотрены тематические экскурсии, мастер-классы, ретромаршруты и специальные программы для детей и школьников. В период проведения форума по городу будут курсировать ретроавтобусы. По заданному расписанию в сопровождении опытного экскурсовода можно проехать по мемориальным местам блокадного города. Также в рамках форума обсудят вопросы сохранения памяти. Основной площадкой мероприятия станет Музей обороны и блокады Ленинграда.

В ЦВЗ «Манеж» 26 января откроют выставку «Город-герой Ленинград». Уникальный проект расскажет о том, что, несмотря на блокаду, внутри были культура и наука, работала промышленность, люди занимались спортом.

Театр музыкальной комедии, единственный в городе не был эвакуирован и не прекращал работы все 900 дней блокады. Давал представления в здании Александринского театра в Ленинграде Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

В Москве Музей Победы к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады открыл экспозицию «Салют над Невой». Выставка рассказывает о героях-водолазах и их масштабной работе по обеспечению жизнедеятельности города . Среди подлинных экспонатов — водолазный костюм, помпа для подачи воздуха, глубинная бомба.