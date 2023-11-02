Про бандитов и людей: как реальное дело времен блокады Ленинграда стало основой нового сериала

1 ноября в онлайн-кинотеатре KION вышел сериал, в основу которого легла реальная история банды «ЗИГ ЗАГ», орудовавшей в осажденном фашистами Ленинграде во время Великой Отечественной войны. Автор идеи создания, генпродюсер сериала — генеральный директор МИЦ «Известия» и канала РЕН ТВ Владимир Тюлин. Главных героев сыграли Игорь Петренко, Александр Устюгов, Павел Трубинер и Екатерина Вилкова. «Известия» посмотрели первую серию и поговорили с создателями детектива «Банда ЗИГ ЗАГ».

Диверсанты и голодающий Ленинград

В основу фильма легло реальное дело из архива УФСБ по Санкт-Петербургу. События разворачиваются зимой 1941 года в осажденном фашистами Ленинграде. Город умирает от голода. Запасы продовольствия уже иссякли, а поставки заблокированы. Тем временем в Ленинграде появляется банда «ЗИГ ЗАГ», терроризирующая город . В ее названии заложена аббревиатура — «Защита интересов Германии — знамя Адольфа Гитлера». На борьбу с серьезным врагом встали УгРо и контразведка.

Кадр из сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Одна из главных целей бандитов — подрыв продовольственного снабжения осажденного города.

— «Банда ЗИГ ЗАГ» — масштабный проект о малоизвестной странице истории блокадного Ленинграда , — сказал автор идеи и генеральный продюсер Владимир Тюлин. — Фильм основан на реальных событиях, и ему предшествовала серьезная работа с архивными материалами. Это произведение о циничном предательстве, а также о героях, которые нашли в себе силы противостоять преступникам, проявив характер и профессионализм .

Авторской группе сериала было важно погрузиться в факты и изучить личности преступников, чтобы представить зрителям реалистичные образы. Сценаристы Юрий Бессонов и Артемий Королев обратились к архивным материалам по делу банды «ЗИГ ЗАГ». Они изучили обвинительные приговоры, протоколы допросов, очных ставок. В Музее обороны и блокады Ленинграда есть стенд, посвященный злодеяниям этой банды.

Главным героям — сотруднику УгРо, следователю Тихону Львову и лейтенанту контрразведки Феликсу Свидерскому — предстоит найти и обезвредить преступников, пока они не успели выполнить главную задачу, которая может привести к фатальным последствиям для Ленинграда . У них разные методы работы, и разные кодексы жизни. И поэтому между ними то и дело вспыхивают конфликты.

Роль отрицательного персонажа, бандита Федора Кириллова, работающего на немецкую разведку, сыграл Павел Трубинер . Именно он возглавляет банду, которой раз за разом удается уйти от преследования. Зрители увидят столкновение характеров, силы, серьезное противостояние добра и зла.

Актеры Павел Трубинер и Екатерина Вилкова Фото: Пресс-служба KION

— Мой герой — матерый уголовник, — рассказал Павел Трубинер. — Он прошел спецшколу Абвера. Теперь он возвращается в блокадный Ленинград, чтобы выполнять задания немцев. У него свои счеты с Советской властью .

В любой тяжелой ситуации одна из целей противника — дестабилизация общества. На выполнение враги не жалели средств. В блокаду в Ленинграде действовало более 200 банд. Их задача состояла в том, чтобы спровоцировать мятеж, пораженческие настроения среди населения, тем самым подрывая оборону города изнутри. Неуправляемая толпа — страшная сила . Цель диверсантов была: дестабилизировать и без того сложную продуктовую обстановку в северной столице и тем самым ускорить сдачу города немцам.

Режиссер сериала Виталий Воробьев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для Устюгова, Петренко и Трубинера это не первый фильм про войну. Как рассказал «Известиям» режиссер картины Виталий Воробьев, актеры в форме выглядели столь убедительно, что казалось, будто они и правда прошли войну .

— Они мерзли на съемках так же, как ленинградцы во время блокады. А когда я им предлагал согреться, отказывались. Иначе будет неправда. Даже в перерыве не хотели надевать перчатки. Они хотели чувствовать себя так, как чувствовали себя блокадники . Для меня это был маркер, что актеры честно подходят к работе. И это не имитация, — рассказал режиссер.

По словам создателей сериала, это и историческая драма, и боевик, и детектив .

Советы коренного ленинградца

Герой Игоря Петренко — сотрудник Ленинградского УгРо Тихон Львов — рвется на фронт, ему там проще и понятнее. Но он нужнее в Ленинграде. Здесь орудуют опасные преступники . Враг окопался среди мирного населения, устраивает диверсии и подрывает доверие власти. При всей сложности задачи, поставленной перед Львовым, он понимает, что в его расследовании заложена миссия, и она не менее важна, чем фронтовые подвиги.

— Даже во время войны, находясь в отрезанном от всего мира городе, герои выполняли свой долг и боролись с преступностью, помогая общему делу — приближению победы , — рассказал «Известиям» Игорь Петренко. — О Великой Отечественной войне снималось и снимается много фильмов и сериалов, и мне нравится, что авторы нашего проекта взяли за основу не самые известные события того времени. Эта не просто банда, которая действовала ради наживы. Она изначально действовала на уничтожение, на подрыв изнутри .

Игорю Петренко было интересно погрузиться в эту историю и узнать немало новых фактов из жизни блокадного Ленинграда.

Актеры Игорь Петренко и Александр Устюгов на съемках сериала Фото: РЕН ТВ

А для Александра Устюгова — исполнителя роли лейтенанта контрразведки Свидерского — тема блокады Ленинграда очень близка. Он родом из этого города .

— Мои бабушки — блокадницы, дедушка был начальником генерального штаба НКВД ВОХР, руководил противовоздушной обороной Ленинграда, — утверждает актер. — Мне даже приходилось консультировать московскую группу на предмет некоторых особенностей, что касалось декорационных решений или еще чего-то подобного .

Его персонаж — москвич, который приезжает на расследование в блокадный город

Александр Устюгов на съемках сериала Фото: РЕН ТВ

— Одетый не по погоде, в кожаном плаще и шляпе, повеса — во всяком случае такое впечатление он должен создавать в самом начале, — рассказал Александр Устюгов. — Надеюсь, в ходе сериала удастся изменить у зрителей такое мнение о моем персонаже .

В сериале собран блестящий актерский ансамбль: Дмитрий Куличков, Сослан Фидаров, Борис Романов, Ольга Павловец, Олег Филипчик, Андрей Лавров, Евгений Харламов. Главные женские образы создали актрисы Екатерина Вилкова и Мария Лисовая . Первая играет роковую красавицу Зинаиду, любовницу главаря банды. А Мария Лисовая воплотила на экране самоотверженную сотрудницу Всесоюзного института растениеводства Юлию Виноградову. Она осталась в Ленинграде, чтобы сберечь уникальную вавиловскую коллекцию семян.

Ладога на аэродроме

В 1942 году милиция Ленинграда раскрыла преступную группировку, которая выменивала на еду бриллианты, царские монеты и предметы искусства . Банда из 15 человек имела отношение к распределению продовольствия, поэтому проблем с продуктами не было. За бриллиантовое кольцо можно было получить 1 кг хлеба, за дорогой старинный рояль — 3 кг. В голодающем городе банда «ЗИГ-ЗАГ» незаконно получила больше 17 т продуктов .

— Кино историческое, на экране первые зимние месяцы блокады Ленинграда. Самое сложное было создать атмосферу голодающего города. Образ замерзающего Ленинграда, нестерпимый, невыносимый холод, голод, заснеженные улицы, снежная мгла — все это получилось благодаря художникам, бутафорам, декораторам, — рассказал режиссер картины Виталий Воробьев.

Съемки сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ» Фото: РЕН ТВ

Начинали снимать блокадный Ленинград и Ладогу в Подмосковье. Роль озера играл аэродром. С помощью пиротехники закрывали в кадре фон с современными постройками. Ну, а когда снег выпал и в Санкт-Петербурге, съемочная группа переместилась туда. Для воссоздания жуткой зимы 1941 года декораторы поливали водой здания, создавая сосульки и наледь на зданиях. Непросто было снимать и аутентичный транспорт времен Великой Отечественной в современном городе . Но городские власти шли на встречу. Передать ощущение исторической правды было очень важно съемочной группе, и это получилось. Ленинград изображен с должным уважением.

Актер Дмитрий Куличков на съемках сериала Фото: РЕН ТВ

Свой труд создатели сериала посвятили тем, кто самоотверженно защищал город-крепость — сотрудникам милиции, органов госбезопасности, врачам, пожарным . Тем, кто сохранял закон и порядок на протяжении всех трагических 872 дней блокады Ленинграда.