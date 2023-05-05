Своя война: что снимают, сочиняют и пишут о Великой Отечественной

Произведения на тему Великой Отечественной войны снова в центре внимания публики. Сюжеты и мотивы, которые еще пару лет назад казались актуальными лишь в контексте истории, вдруг стали максимально созвучны дню сегодняшнему. И деятели культуры не могли не почувствовать это. В прокат вышел ряд фильмов, издательства опубликовали множество книг — как художественных, так и нон-фикшн, а композиторы стали сочинять песни и опусы крупной формы , посвященные подвигам наших дедов, но на самом деле и героизму наших современников. В преддверии Дня Победы «Известия» изучили, как события прошлого слышат творцы XXI века.

Идут и смотрят

Интерес к кино про Великую Отечественную войну последние два года планомерно рос и пика достиг именно в 2023-м, свидетельствуют данные отечественного бокс-офиса. Еще в начале 2022 года в прокат вышла военная драма Веры Сторожевой «Мария. Спасти Москву», но за всё время проката ее сборы составили скромные 5,1 млн рублей. Однако апрельские релизы «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова и «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого собрали уже в десятки раз больше — 143,5 млн рублей и 81,5 млн рублей соответственно . Если объединить кассовые результаты в России всех фильмов 2022-го на тему Второй мировой (включая зарубежные), то, согласно данным ЕАИС, выйдет около 247 млн рублей. Но в сравнении с показателями 2023-го эта цифра совсем небольшая.

Только за последние месяцы на экранах появились «Праведник» Сергея Урсуляка (637 млн общих сборов) и «Нюрнберг» Николая Лебедева (333,6 млн), а сейчас в кинотеатрах драма Айнура Аскарова «Помилование» и семейный фильм Юрия Ильина «Сокровища партизанского леса». Впереди 9 Мая и праздничный уикенд, и у военных новинок есть шанс обогнать сборы прошлогодних релизов.

— Абсолютными зрительскими хитами 2023 года в нише военного кино стали «Праведник» и «Нюрнберг», которые собирали кассу на большой дистанции и шли с хорошим «сарафаном», — поделилась с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова.

Впрочем, не кинотеатрами едиными. 7 мая на РЕН ТВ покажут фильм «Операция «Неман», ранее вышедший на стриминге Wink. И это еще один новый взгляд на Великую Отечественную войну, который, несомненно, не останется без внимания самой широкой публики.

Незакрытая книга

Тема главной войны XX века — одна из наиболее значимых и в российской литературе. Советская классика продолжает ежегодно переиздаваться и пользоваться стабильным спросом, рассказали «Известиям» в «Эксмо-АСТ». В частности, весной 2022 года продажи книг, посвященных Великой Отечественной, выросли практически в два раза, и сейчас они держатся на том же уровне. А сегмент «Военное дело» в I квартале 2023 года вырос на 65% в сравнении с тем же периодом в 2022 году.

Среди покупателей популярны мастодонты фронтовой классики. Но читатели интересуются и новыми работами про Великую Отечественную, причем не только в жанре художественной литературы.

Например, набирает популярность нон-фикшн про войну — это подтвердили «Известиям» в издательстве «Вече», где в 2023 году вышло по меньшей мере семь книг жанра, посвященных именно Второй мировой. Например, из книги «Большой блеф» Тухачевского. Как перевооружалась Красная армия» Александра Широкорада читатели узнают, почему к началу Второй мировой войны артиллерия была укомплектована только на 5%. Интересующимся ролью женщин в войне будет полезна книга «Ангелы смерти. Женщины-снайперы. 1941–1945» Аллы Бегуновой — в ней писательница открывает мир сложных судеб порядка 2 тыс. девушек и женщин, служивших снайперами в разные периоды войны.

Некоторая современная литература о Великой Отечественной войне, осознанно или нет, перекликается с нынешними событиями — так, в 2023 году в культовой серии «ЖЗЛ» вышла книга, посвященная дважды Герою СССР Василию Чуйкову, который еще во время Второй мировой участвовал в освобождении Донбасса, Украины и Польши от фашистов. О методах вражеской пропаганды и воздействии на массовое сознание рассуждает Марина Дацишина в книге «Технологии пропаганды: экспорт из нацистской Германии на временно оккупированные советские территории», вышедшей в издательстве «Кучково поле».

Появляется и новая детская литература про войну. Повесть Елены Коровиной «У Леки большие щеки», выпущенная издательством «Никея» в 2022 году, рассказывает о жизни реальной семьи, жившей в блокаду Ленинграда — повествование ведется от лица маленького мальчика Леки. А издательство «Самокат» выпустило книгу «Сиди и смотри» — это путевые заметки девочки Марты, которая спасается от обстрелов родного города, уезжая оттуда на машине вместе с семьей.

Встанем вместе

Музыканты тоже ищут в прошлом ответы на вопросы дня сегодняшнего. Из новых песен, посвященных памяти участников Великой Отечественной, в первую очередь говорят о «Встанем» SHAMAN. И хотя появилась она за день до начала СВО — 23 февраля 2022 года, стремительный взлет популярности и самой композиции, и автора-артиста пришелся уже на новую эпоху и напрямую связан был с ее реалиями и настроениями. Позже SHAMAN перезаписал «Встанем» вместе с другими звездами эстрады — и получился не просто проникновенный трек, но коллективный гимн, объединяющий поколения.

Интересно, что «Встанем» стилистически оказывается как бы над временем: в мелодике и аранжировке нет примет дня сегодняшнего. И это вообще характерно для новых песен о войне. Так, «Яблонька» Рашида Калимуллина, созданная в 2021 году, но неоднократно звучавшая на российских сценах уже после февраля 2022-го, выглядит и вовсе артефактом из военных лет. Такой мотив вполне могли петь бойцы Великой Отечественной на привале. А может, будут петь и нынешние воины.

Современные композиторы осмысляют события прошлого века и в академических жанрах. Так, лауреат конкурсов «Партитура» и «Другое пространство» Алексей Чернаков в конце этой осени представил ораторию «Духом сильный народ» на стихи сибирского поэта-фронтовика Бориса Богаткова, погибшего во время войны совсем молодым. Премьера состоялась в Новосибирской филармонии , а сегодня опус впервые прозвучит в Москве — на открытии фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…» в Большом зале консерватории.

А в Северной столице на фестивале «Дворцы Санкт-Петербурга» будет исполнена кантата Виктора Соболева «Весь под ногами шар земной» на слова фронтового поэта Степана Щипачева.