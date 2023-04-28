Успех «Операции»: чем удивил зрителей сериал РЕН ТВ
Военная драма, боевик, шпионский детектив и даже психологический триллер — все эти элементы включил в себя новый проект РЕН ТВ «Операция "Неман"». 27 апреля сериал появился на онлайн-платформе Wink. Но до этого две из пяти серий смогли увидеть гости премьерного показа, который прошел в московском Музее Победы «Поклонка». Среди них были актеры Алексей Кравченко, Александр Дуденков, Ольга Погодина, Олег Тактаров, продюсеры Андрей Тартаков и Игорь Угольников. Побывали на Поклонной горе и лица РЕН ТВ: Петр Марченко, Анна Чампан, Андрей Добров, Олег Шишкин. В эфире телеканала фильм покажут уже 7 мая. «Известия» посетили премьеру и поздравили создателей с творческой удачей.
Автора!
«Операция “Неман”» — совместный проект телеканалов РЕН ТВ и «Звезда», а также Wink и компании Star Media Vision. Сериал пополнит линейку Wink Originals.
В 2000 году на киностудии «Беларусьфильм» сняли фильм Михаила Пташука «В августе 44-го» с Евгением Мироновым, Владиславом Галкиным и Александром Балуевым в главных ролях. Спустя 20 лет на РЕН ТВ решили переосмыслить роман Владимира Богомолова «Момент истины» в современном формате сериала. Идея принадлежит генеральному директору МИЦ «Известия» Владимиру Тюлину. Оригинальный сценарий «Операции “Неман”» написала группа авторов под руководством продюсера Андрея Тартакова.
До окончания Великой Отечественной войны еще около года. Летом 1944-го с территории освобожденной Западной Белоруссии в эфир выходит группа диверсантов. Они передают немцам секретную информацию о расположении и планах советских войск. На поимку шпионов посылают отряд разведчиков во главе с офицером СМЕРШа капитаном Алёхиным. Контрразведчики должны найти лазутчиков группы под кодовым названием «Неман», которыми руководит опытный и безжалостный агент Мищенко.
Диверсантам важно собрать разведданные, которые помогут немецкому командованию определить направление следующего удара Советской Армии. Алехин вступает в схватку с умным и прозорливым Мищенко, который просчитывает наперед тактические ходы контрразведчика. Но небольшая ошибка рушит стратегические планы врага.
Главные роли в сериале исполнили: Александр Яценко (капитан Алёхин), Алексей Кравченко (Мищенко), Алексей Макаров (старший лейтенант Таманцев), Александр Дуденков (лейтенант Блинов), Андрей Смоляков (генерал-лейтенант Егоров), Сергей Маковецкий (полковник Саламатин).
Еще до выхода на зрительскую аудиторию сериал «Операция "Неман"» отмечен профессиональным сообществом. На втором Фестивале контента стриминговых платформ «ORIGINAL+» он признан «Самой оригинальной коллаборацией», а также был удостоен специального приза от «Российской газеты».
Сериал объединил традиции советского военного кино и современные технологии.
— Военно-историческое кино — один из любимых жанров зрителей Wink, — поделился с «Известиями» директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим — А устраивать цифровую премьеру захватывающего фильма про Великую Отечественную войну накануне Дня Победы стало нашей доброй традицией. В сериале «Операция “Неман”» есть все составляющие для зрительского успеха: мощная драматургия, динамичный сюжет, детективная интрига, впечатляющие экшн-сцены, психологически тонкая проработка характеров и прекрасный актерский ансамбль. Поклонникам романа Владимира Богомолова будет интересно посмотреть сериал, потому что это свежее и порой неожиданное прочтение классики. Например, на экране появятся новые любопытные персонажи, которые придали истории дополнительное измерение и глубину.
Сборная России по актерскому мастерству
В сериале в правильных пропорциях соединились сложная драма, зрелищный боевик, напряженный шпионский детектив и даже психологический триллер. А главное — это истории человеческих судеб в обстоятельствах, где каждый момент опасен и может стать последним.
Актёр Александр Дуденков, несмотря на свой молодой возраст, снялся уже в четырёх фильмах о Великой Отечественной войне. Он уверен, что подрастающее поколение смотрит такое кино — об этом говорит успех в онлайн-кинотеатрах.
— Это очень-очень важно, снимать такие фильмы, потому, что ни в коем случае нельзя забывать о великой трагедии нашего народа, — сказал Александр Дуденков «Известиям», — И, как поется в песне: «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой». Забывать об этом ни в коем случае нельзя, что бы не говорил Запад, что бы оттуда не шло. Человек без памяти — что дерево без корней: ветер подул, и оно упало. Если мы не будем об этом рассказывать, то это совсем скоро забудется.
Актёр Александр Дуденков
А исполнитель роли Мищенко народный артист России Алексей Кравченко рассказал «Известиям», что был на премьере фильма «В августе 44-го» в 2002 году, и отлично помнит эту картину. На съемке сериала актёру пришлось показать свою физическую подготовку. Однако каскадеры не дали рисковать здоровьем коллеге, и в самых экстремальных сценах дублировали его.
— Они меня умоляли: «Алексей, дай нам сделать нашу работу, а ты потом сыграешь». Поверьте, я с возрастом все меньше и меньше хочу исполнять трюки, — признался актер.
Продюсер сериала Алексей Тартаков рассказал, что одной из задач создателей было соответствие замечательной литературе Богомолова. Приступая к работе над сценарием, они связались с семьёй писателя. И вдова Владимира Богомолова одобрила его. Так как сериал снят по мотивам романа, продюсеры решили вывести из тени героя, о котором в книге есть только упоминание. Им показалось важно рассказать о его судьбе. В «Операции "Неман"» эта роль досталась народному артисту России Сергею Маковецкому.
— Мы дофантазировали, расширили образ Мищенко, который в романе появляется ближе к финалу. А у нас Леша Кравченко играет его с самого начала. Ну разве не интересно посмотреть, как забросили диверсанта? Это же художественное кино, — объяснил «Известиям» Алексей Тартаков.
Продюсер сериала Алексей Тартаков
Режиссер сериала Сергей Виноградов считает, что в обширной кинобиографии Сергея Маковецкого роль в «Операции" Неман"» — одна из сильнейших.
— Он просто чудо-артист, создал биографию и прожил её в кадре, — говорит режиссёр. — Мне повезло работать со сборной России по актерскому мастерству. По крайней мере, с мужской ее частью.
Сериал со сцены презентовали продюсер Андрей Тартаков, президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов и режиссёр Сергей Виноградов.
— Кино — это коллективная история, — рассказал «Известиям» Алексей Пиманов. — Владимир Тюлин прекрасно знает роман Богомолова, обожает его. И когда он сказал: «Давай попробуем». Я тут же согласился.
Съёмки проходили в Калуге, на киностудии «ВоенФильм» и в Подмосковье.
Телевизионная премьера сериала «Операция «Неман»» состоится 7 мая на канале РЕН ТВ в 18:45.