Успех «Операции»: чем удивил зрителей сериал РЕН ТВ

Военная драма, боевик, шпионский детектив и даже психологический триллер — все эти элементы включил в себя новый проект РЕН ТВ «Операция "Неман"». 27 апреля сериал появился на онлайн-платформе Wink. Но до этого две из пяти серий смогли увидеть гости премьерного показа, который прошел в московском Музее Победы «Поклонка». Среди них были актеры Алексей Кравченко, Александр Дуденков, Ольга Погодина, Олег Тактаров, продюсеры Андрей Тартаков и Игорь Угольников. Побывали на Поклонной горе и лица РЕН ТВ: Петр Марченко, Анна Чампан, Андрей Добров, Олег Шишкин. В эфире телеканала фильм покажут уже 7 мая. «Известия» посетили премьеру и поздравили создателей с творческой удачей.

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«Операция “Неман”» — совместный проект телеканалов РЕН ТВ и «Звезда», а также Wink и компании Star Media Vision. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

В 2000 году на киностудии «Беларусьфильм» сняли фильм Михаила Пташука «В августе 44-го» с Евгением Мироновым, Владиславом Галкиным и Александром Балуевым в главных ролях. Спустя 20 лет на РЕН ТВ решили переосмыслить роман Владимира Богомолова «Момент истины» в современном формате сериала . Идея принадлежит генеральному директору МИЦ «Известия» Владимиру Тюлину. Оригинальный сценарий «Операции “Неман”» написала группа авторов под руководством продюсера Андрея Тартакова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

До окончания Великой Отечественной войны еще около года. Летом 1944-го с территории освобожденной Западной Белоруссии в эфир выходит группа диверсантов. Они передают немцам секретную информацию о расположении и планах советских войск. На поимку шпионов посылают отряд разведчиков во главе с офицером СМЕРШа капитаном Алёхиным . Контрразведчики должны найти лазутчиков группы под кодовым названием «Неман», которыми руководит опытный и безжалостный агент Мищенко.

Диверсантам важно собрать разведданные, которые помогут немецкому командованию определить направление следующего удара Советской Армии. Алехин вступает в схватку с умным и прозорливым Мищенко, который просчитывает наперед тактические ходы контрразведчика. Но небольшая ошибка рушит стратегические планы врага.

Главные роли в сериале исполнили: Александр Яценко (капитан Алёхин), Алексей Кравченко (Мищенко), Алексей Макаров (старший лейтенант Таманцев), Александр Дуденков (лейтенант Блинов), Андрей Смоляков (генерал-лейтенант Егоров), Сергей Маковецкий (полковник Саламатин).

Еще до выхода на зрительскую аудиторию сериал «Операция "Неман"» отмечен профессиональным сообществом. На втором Фестивале контента стриминговых платформ «ORIGINAL+» он признан «Самой оригинальной коллаборацией» , а также был удостоен специального приза от «Российской газеты».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сериал объединил традиции советского военного кино и современные технологии.

— Военно-историческое кино — один из любимых жанров зрителей Wink, — поделился с «Известиями» директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим — А устраивать цифровую премьеру захватывающего фильма про Великую Отечественную войну накануне Дня Победы стало нашей доброй традицией. В сериале «Операция “Неман”» есть все составляющие для зрительского успеха: мощная драматургия, динамичный сюжет, детективная интрига, впечатляющие экшн-сцены, психологически тонкая проработка характеров и прекрасный актерский ансамбль. Поклонникам романа Владимира Богомолова будет интересно посмотреть сериал, потому что это свежее и порой неожиданное прочтение классики. Например, на экране появятся новые любопытные персонажи, которые придали истории дополнительное измерение и глубину.

Сборная России по актерскому мастерству

В сериале в правильных пропорциях соединились сложная драма, зрелищный боевик, напряженный шпионский детектив и даже психологический триллер. А главное — это истории человеческих судеб в обстоятельствах, где каждый момент опасен и может стать последним.

Актёр Александр Дуденков, несмотря на свой молодой возраст, снялся уже в четырёх фильмах о Великой Отечественной войне. Он уверен, что подрастающее поколение смотрит такое кино — об этом говорит успех в онлайн-кинотеатрах.

— Это очень-очень важно, снимать такие фильмы, потому, что ни в коем случае нельзя забывать о великой трагедии нашего народа, — сказал Александр Дуденков «Известиям», — И, как поется в песне: «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой». Забывать об этом ни в коем случае нельзя, что бы не говорил Запад, что бы оттуда не шло. Человек без памяти — что дерево без корней: ветер подул, и оно упало. Если мы не будем об этом рассказывать, то это совсем скоро забудется.

Актёр Александр Дуденков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

А исполнитель роли Мищенко народный артист России Алексей Кравченко рассказал «Известиям», что был на премьере фильма «В августе 44-го» в 2002 году, и отлично помнит эту картину. На съемке сериала актёру пришлось показать свою физическую подготовку. Однако каскадеры не дали рисковать здоровьем коллеге, и в самых экстремальных сценах дублировали его.

— Они меня умоляли: «Алексей, дай нам сделать нашу работу, а ты потом сыграешь». Поверьте, я с возрастом все меньше и меньше хочу исполнять трюки, — признался актер.

Продюсер сериала Алексей Тартаков рассказал, что одной из задач создателей было соответствие замечательной литературе Богомолова. Приступая к работе над сценарием, они связались с семьёй писателя. И вдова Владимира Богомолова одобрила его. Так как сериал снят по мотивам романа, продюсеры решили вывести из тени героя, о котором в книге есть только упоминание. Им показалось важно рассказать о его судьбе. В «Операции "Неман"» эта роль досталась народному артисту России Сергею Маковецкому.

— Мы дофантазировали, расширили образ Мищенко, который в романе появляется ближе к финалу. А у нас Леша Кравченко играет его с самого начала. Ну разве не интересно посмотреть, как забросили диверсанта? Это же художественное кино, — объяснил «Известиям» Алексей Тартаков.

Продюсер сериала Алексей Тартаков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Режиссер сериала Сергей Виноградов считает, что в обширной кинобиографии Сергея Маковецкого роль в «Операции" Неман"» — одна из сильнейших.

— Он просто чудо-артист, создал биографию и прожил её в кадре, — говорит режиссёр. — Мне повезло работать со сборной России по актерскому мастерству. По крайней мере, с мужской ее частью.

Сериал со сцены презентовали продюсер Андрей Тартаков, президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов и режиссёр Сергей Виноградов.

— Кино — это коллективная история, — рассказал «Известиям» Алексей Пиманов. — Владимир Тюлин прекрасно знает роман Богомолова, обожает его. И когда он сказал: «Давай попробуем». Я тут же согласился.

Съёмки проходили в Калуге, на киностудии «ВоенФильм» и в Подмосковье.