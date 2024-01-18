«Разговоры о важном» 22 января: 80 лет со дня освобождения Ленинграда от блокады

22 января в российских школах и колледжах пройдет третий в 2024 году урок, посвященный 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда в период Великой Отечественной войны. Педагоги расскажут об исторических событиях того времени и раскроют их значение современному молодому поколению. Какие интерактивные мероприятия для учащихся пройдут в этот день и какими интересными материалами можно дополнить занятие — рассказывают «Известия».

«Разговоры о важном» 22 января: история блокады Ленинграда и его освобождения

В 2024 году в России отмечают две важные даты, посвященные блокаде Северной столицы. 18 января исполнился 81 год со дня долгожданного прорыва блокады Ленинграда, а 27 января россияне отметят 80-летие с момента полного освобождения города. Внеурочное занятие «Разговоры о важном» в конце января посвятят этой теме. Мероприятие проводится с целью формирования и укрепления у обучающихся гуманистических ценностей, чувства патриотизма, любви к своей стране и уважения к подвигам предков.

Педагогам рекомендуется разделить занятие на три этапа, которые включают в себя беседу о блокадном Ленинграде, просмотр и обсуждение тематических видеороликов и групповую работу в командах. Это позволит ученикам лучше усвоить информацию и понять значимость памятного события Великой Отечественной войны.

Зенитная батарея в центре города на стрелке Васильевского острова, январь 1942 года Фото: РИА Новости/Борис Кудояров

Важно напомнить обучающимся, что блокада Ленинграда фашистскими захватчиками продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Город защищали не только советские солдаты, но и сами жители, мужественно перенося голод, суровые зимы без отопления и постоянные вражеские бомбежки. Ленинград оказался отрезан от остальной страны, поэтому уже в начале блокады стало не хватать еды. Жители получали продовольствие по карточкам, в том числе и жизненно необходимый хлеб. Но его количество постоянно уменьшалось, многие ленинградцы постоянно голодали. Из 2,9 млн ленинградцев, которые находились в городе в начале блокады, умерло около 1 млн человек, из них более 600 тысяч — от голода и болезней.

Огромную значимость для спасения имела «Дорога жизни», по которой блокадникам доставляли еду, лекарства, боеприпасы и другие необходимые вещи в период с 12 сентября 1941 года по март 1943 года, а на обратном пути вывозили детей и раненых. На «Дороге жизни» трудились более 18 тыс. человек, из блокадного города удалось эвакуировать 1,3 млн раненых, детей, женщин и стариков. Ледовую дорогу обслуживали около четырех тысяч автомобилей, каждая четвертая из которых пошла ко дну в результате обстрелов немцами.

Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград, сентябрь 1942 года Фото: РИА Новости/Борис Кудояров

Разорвать блокадное кольцо удалось 18 января 1943 года. В ходе операции «Искра» советские войска сумели освободить южное побережье Ладожского озера , и с этого момента началось активное наступление Красной армии на вражеских захватчиков. Окончательно город был освобожден 27 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции.

«Разговоры о важном» 22 января: программа урока

Для разных классов педагоги подготовят и адаптируют методический материал, который будет понятен каждой возрастной группе учащихся.

Ученики 1-2 классов в ходе эвристической беседы поговорят о блокаде Ленинграда , как о тяжелом событии, герои которого обладали огромным мужеством и патриотизмом. Также школьникам покажут видео о Тане Савичевой, дневник которой стал символом блокадного Ленинграда. Материал о блокадниках в форме презентации поможет школьникам сравнить жизнь детей военного времени со своей жизнью. В конце занятия педагоги могут предложить школьникам выполнить интерактивное задание — нарисовать цветы, которые школьники могли бы возложить к обелискам и памятникам героев Великой Отечественной войны. Выражение эмоций через творчество поможет лучше закрепить ребенку полученную информацию.

Для учащихся третьих и четвертых классов «Разговоры о важном» начнутся с просмотра ознакомительного видео о блокаде Ленинграда и последующего обсуждения увиденного. Это позволит создать необходимый эмоциональный фон для лучшего восприятия трагических событий того времени. Далее ученики смогут поочередно прочитать стихотворения и рассмотреть фотографии, посвященные жизни блокадников. В конце занятия учитель может предложить детям принять участие в проектах, направленных на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

В 5-7 классах школьники посмотрят видеоролик в четырех частях , между просмотром которых пройдет обсуждение материала по вопросам учителя. Из них учащиеся узнают о том, в каких тяжелейших условиях выживали жители блокадного Ленинграда и как им помогла «Дорога жизни», увидят символический маленький кусочек хлеба, которым питались дети блокады.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Поговорят на уроке и о других подвигах военных лет, например, о деятельности в Луганской области молодежного движения «Молодая гвардия», которое выпускало антифашистские листовки и устраивало диверсии против немцев в городе Краснодоне. В заключительной части занятия детям будет предложено поучаствовать во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» , учрежденном Министерством просвещения России, или присоединиться сетевому школьному проекту «Карта Памяти» . Оба проекта посвящены героям и событиям ВОВ.

Для учеников 8-9 классов в начале занятия проведут краткий опрос на определение уровня их осведомленности о событиях периода блокады Ленинграда. Затем учащиеся посмотрят серию роликов про осажденный Ленинград. После каждого видеоролика педагог задаст учащимся вопросы, направленные на выявление понимания исторической значимости подвига жителей Ленинграда. В заключение занятия учитель предложит выбрать символ, который лучше всего подойдет для создания памятника блокадному Ленинграду.

В старших классах, колледжах и техникумах также покажут ряд тематических видеороликов о блокаде Ленинграда и в беседе оценят знания учащихся об этом событии. Далее учеников разделят на группы, каждая из которых должна будет подготовить аргументированные ответы на вопросы о волевых качествах блокадных ленинградцев, их способах выживания в военных условиях, понятии героизма и патриотизма. Завершить занятие предлагается творческим заданием, для выполнения которого обучающимся необходимо будет создать макет или инсталляцию памятника, посвященного 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Основатель музея истории школы Карла Мая Никита Благово Фото: Федерация спортивного ориентирования России

Для учащихся всех возрастов также покажут видеообращение жителей блокадного Ленинграда — Заслуженного учителя России Дмитрия Николаевича Мурина и основателя музея истории школы Карла Мая Никиты Владимировича Благово. 22 января занятие «Разговоры о важном» продлится 30 минут.

Основано на реальных событиях: фильмы и сериалы о блокаде Ленинграда

Для углубленного изучения истории осажденного Ленинграда педагоги могут предложить учащимся посмотреть художественные фильмы и сериалы по данной теме.

Сериал «Банда ЗИГ ЗАГ» 2023 года расскажет о банде преступников, которая подделывает продовольственные карточки в осажденном Ленинграде. Преступников пытаются поймать сотрудники правоохранительных органов Тихон Львов и Феликс Свидерский. В городе свирепствует город, поэтому от поимки бандитов, обкрадывающих оголодавшее население, зависит спасение жизни мирных жителей Ленинграда.

«Седьмая симфония» — российский сериал 2021 года, повествующий о подготовке и исполнении знаменитой седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде 1942 года. Дирижер Карл Элиасберг должен преодолеть многие трудности, чтобы найти талантливых музыкантов, способных одной только композицией поднять моральных дух ленинградцев.

Кадр из сериала «Седьмая симфония» Фото: Нон-стоп Продакшн

Захватывающий фильм 2019 года «Спасти Ленинград» покажет историю ленинградцев, которые пытаются спастись из осажденного города на небольшой барже. По пути внезапно начинается шторм, из-за которого судно терпит крушение и рискует затонуть в ближайшее время. Зрителям предстоит узнать, смогут ли пассажиры спастись, находясь под огнем вражеских истребителей.

Фильм «Коридор Бессмертия», вышедший в 2019 году, расскажет об ученице железнодорожных курсов, которую направили строить «Дорогу победы». По этой железнодорожной линии в блокадный Ленинград поставляют боеприпасы и продовольствие, а находится она под постоянным вражеским обстрелом. Героине предстоит тяжелейшим трудом помогать жителям блокадного Ленинграда, рискуя собственной жизнью.

Режиссеры фильма «Крик тишины» 2019 года воссоздали реалистичную картину блокадного Ленинграда в феврале 1942 года. У жителей есть шанс на спасение из холодного города — эвакуация. Но с маленькими детьми уезжать не разрешают. Тогда мать трехлетнего мальчика оставляет сына в промерзшей квартире, а сама уезжает из города. Брошенного мальчика находит девочка-подросток и выдает его за своего брата, пытаясь спасти от смерти. Драматический фильм о тяжелой борьбе за жизнь никого не оставит равнодушным.

Кадр из фильма «Крик тишины» Фото: Мосфильм

О блокадном Ленинграде написано множество песен, самыми известными из которых стали «Песня о Ладоге» 1942 года, «Волховская застольная» 1943 года и «Мальчишки Ленинграда» 1970 года. В 2020 году петербургский артист Игорь Растеряев представил свою композицию «Ленинградская», которая стала достойным продолжением цикла героических песен о подвигах войны.