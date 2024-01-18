«Разговоры о важном» 22 января: 80 лет со дня освобождения Ленинграда от блокады
22 января в российских школах и колледжах пройдет третий в 2024 году урок, посвященный 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда в период Великой Отечественной войны. Педагоги расскажут об исторических событиях того времени и раскроют их значение современному молодому поколению. Какие интерактивные мероприятия для учащихся пройдут в этот день и какими интересными материалами можно дополнить занятие — рассказывают «Известия».
«Разговоры о важном» 22 января: история блокады Ленинграда и его освобождения
В 2024 году в России отмечают две важные даты, посвященные блокаде Северной столицы. 18 января исполнился 81 год со дня долгожданного прорыва блокады Ленинграда, а 27 января россияне отметят 80-летие с момента полного освобождения города. Внеурочное занятие «Разговоры о важном» в конце января посвятят этой теме. Мероприятие проводится с целью формирования и укрепления у обучающихся гуманистических ценностей, чувства патриотизма, любви к своей стране и уважения к подвигам предков.
Педагогам рекомендуется разделить занятие на три этапа, которые включают в себя беседу о блокадном Ленинграде, просмотр и обсуждение тематических видеороликов и групповую работу в командах. Это позволит ученикам лучше усвоить информацию и понять значимость памятного события Великой Отечественной войны.
Зенитная батарея в центре города на стрелке Васильевского острова, январь 1942 года
Важно напомнить обучающимся, что блокада Ленинграда фашистскими захватчиками продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Город защищали не только советские солдаты, но и сами жители, мужественно перенося голод, суровые зимы без отопления и постоянные вражеские бомбежки. Ленинград оказался отрезан от остальной страны, поэтому уже в начале блокады стало не хватать еды. Жители получали продовольствие по карточкам, в том числе и жизненно необходимый хлеб. Но его количество постоянно уменьшалось, многие ленинградцы постоянно голодали. Из 2,9 млн ленинградцев, которые находились в городе в начале блокады, умерло около 1 млн человек, из них более 600 тысяч — от голода и болезней.
Огромную значимость для спасения имела «Дорога жизни», по которой блокадникам доставляли еду, лекарства, боеприпасы и другие необходимые вещи в период с 12 сентября 1941 года по март 1943 года, а на обратном пути вывозили детей и раненых. На «Дороге жизни» трудились более 18 тыс. человек, из блокадного города удалось эвакуировать 1,3 млн раненых, детей, женщин и стариков. Ледовую дорогу обслуживали около четырех тысяч автомобилей, каждая четвертая из которых пошла ко дну в результате обстрелов немцами.
Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград, сентябрь 1942 года
Разорвать блокадное кольцо удалось 18 января 1943 года. В ходе операции «Искра» советские войска сумели освободить южное побережье Ладожского озера, и с этого момента началось активное наступление Красной армии на вражеских захватчиков. Окончательно город был освобожден 27 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции.
«Разговоры о важном» 22 января: программа урока
Для разных классов педагоги подготовят и адаптируют методический материал, который будет понятен каждой возрастной группе учащихся.
Ученики 1-2 классов в ходе эвристической беседы поговорят о блокаде Ленинграда, как о тяжелом событии, герои которого обладали огромным мужеством и патриотизмом. Также школьникам покажут видео о Тане Савичевой, дневник которой стал символом блокадного Ленинграда. Материал о блокадниках в форме презентации поможет школьникам сравнить жизнь детей военного времени со своей жизнью. В конце занятия педагоги могут предложить школьникам выполнить интерактивное задание — нарисовать цветы, которые школьники могли бы возложить к обелискам и памятникам героев Великой Отечественной войны. Выражение эмоций через творчество поможет лучше закрепить ребенку полученную информацию.
Для учащихся третьих и четвертых классов «Разговоры о важном» начнутся с просмотра ознакомительного видео о блокаде Ленинграда и последующего обсуждения увиденного. Это позволит создать необходимый эмоциональный фон для лучшего восприятия трагических событий того времени. Далее ученики смогут поочередно прочитать стихотворения и рассмотреть фотографии, посвященные жизни блокадников. В конце занятия учитель может предложить детям принять участие в проектах, направленных на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
В 5-7 классах школьники посмотрят видеоролик в четырех частях, между просмотром которых пройдет обсуждение материала по вопросам учителя. Из них учащиеся узнают о том, в каких тяжелейших условиях выживали жители блокадного Ленинграда и как им помогла «Дорога жизни», увидят символический маленький кусочек хлеба, которым питались дети блокады.
Поговорят на уроке и о других подвигах военных лет, например, о деятельности в Луганской области молодежного движения «Молодая гвардия», которое выпускало антифашистские листовки и устраивало диверсии против немцев в городе Краснодоне. В заключительной части занятия детям будет предложено поучаствовать во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности», учрежденном Министерством просвещения России, или присоединиться сетевому школьному проекту «Карта Памяти». Оба проекта посвящены героям и событиям ВОВ.
Для учеников 8-9 классов в начале занятия проведут краткий опрос на определение уровня их осведомленности о событиях периода блокады Ленинграда. Затем учащиеся посмотрят серию роликов про осажденный Ленинград. После каждого видеоролика педагог задаст учащимся вопросы, направленные на выявление понимания исторической значимости подвига жителей Ленинграда. В заключение занятия учитель предложит выбрать символ, который лучше всего подойдет для создания памятника блокадному Ленинграду.
В старших классах, колледжах и техникумах также покажут ряд тематических видеороликов о блокаде Ленинграда и в беседе оценят знания учащихся об этом событии. Далее учеников разделят на группы, каждая из которых должна будет подготовить аргументированные ответы на вопросы о волевых качествах блокадных ленинградцев, их способах выживания в военных условиях, понятии героизма и патриотизма. Завершить занятие предлагается творческим заданием, для выполнения которого обучающимся необходимо будет создать макет или инсталляцию памятника, посвященного 80-летию прорыва блокады Ленинграда.
Основатель музея истории школы Карла Мая Никита Благово
Для учащихся всех возрастов также покажут видеообращение жителей блокадного Ленинграда — Заслуженного учителя России Дмитрия Николаевича Мурина и основателя музея истории школы Карла Мая Никиты Владимировича Благово. 22 января занятие «Разговоры о важном» продлится 30 минут.
Основано на реальных событиях: фильмы и сериалы о блокаде Ленинграда
Для углубленного изучения истории осажденного Ленинграда педагоги могут предложить учащимся посмотреть художественные фильмы и сериалы по данной теме.
Сериал «Банда ЗИГ ЗАГ» 2023 года расскажет о банде преступников, которая подделывает продовольственные карточки в осажденном Ленинграде. Преступников пытаются поймать сотрудники правоохранительных органов Тихон Львов и Феликс Свидерский. В городе свирепствует город, поэтому от поимки бандитов, обкрадывающих оголодавшее население, зависит спасение жизни мирных жителей Ленинграда.
«Седьмая симфония» — российский сериал 2021 года, повествующий о подготовке и исполнении знаменитой седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде 1942 года. Дирижер Карл Элиасберг должен преодолеть многие трудности, чтобы найти талантливых музыкантов, способных одной только композицией поднять моральных дух ленинградцев.
Кадр из сериала «Седьмая симфония»
Захватывающий фильм 2019 года «Спасти Ленинград» покажет историю ленинградцев, которые пытаются спастись из осажденного города на небольшой барже. По пути внезапно начинается шторм, из-за которого судно терпит крушение и рискует затонуть в ближайшее время. Зрителям предстоит узнать, смогут ли пассажиры спастись, находясь под огнем вражеских истребителей.
Фильм «Коридор Бессмертия», вышедший в 2019 году, расскажет об ученице железнодорожных курсов, которую направили строить «Дорогу победы». По этой железнодорожной линии в блокадный Ленинград поставляют боеприпасы и продовольствие, а находится она под постоянным вражеским обстрелом. Героине предстоит тяжелейшим трудом помогать жителям блокадного Ленинграда, рискуя собственной жизнью.
Режиссеры фильма «Крик тишины» 2019 года воссоздали реалистичную картину блокадного Ленинграда в феврале 1942 года. У жителей есть шанс на спасение из холодного города — эвакуация. Но с маленькими детьми уезжать не разрешают. Тогда мать трехлетнего мальчика оставляет сына в промерзшей квартире, а сама уезжает из города. Брошенного мальчика находит девочка-подросток и выдает его за своего брата, пытаясь спасти от смерти. Драматический фильм о тяжелой борьбе за жизнь никого не оставит равнодушным.
Кадр из фильма «Крик тишины»
О блокадном Ленинграде написано множество песен, самыми известными из которых стали «Песня о Ладоге» 1942 года, «Волховская застольная» 1943 года и «Мальчишки Ленинграда» 1970 года. В 2020 году петербургский артист Игорь Растеряев представил свою композицию «Ленинградская», которая стала достойным продолжением цикла героических песен о подвигах войны.