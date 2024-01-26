Освобождение Ленинграда от фашистской блокады: всё о 80-й годовщине
27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от вражеских захватчиков. Это важнейшее событие периода Великой Отечественной войны, которое стало ярким примером героизма жителей города, противостоящих фашистской агрессии. С какими тяжелейшими испытаниями пришлось столкнуться блокадникам Ленинграда и какие мероприятия пройдут в Петербурге в честь юбилейной даты победы над вражеской блокадой — рассказывают «Известия».
Освобождение Ленинграда от вражеской блокады: история и значения события 27 января 1944 года
Военная блокада Ленинграда (Санкт-Петербурга) немецко-фашистскими войсками во время Великой Отечественной войны длилась долгие 872 дня. Она началась на третий месяц войны, 8 сентября 1941 года, и завершилась только 27 января 1944 года. Ленинград — единственный город в мировой истории, который почти 900 дней героически противостоял вражескому окружению.
К началу войны Ленинград был вторым по значению городом в СССР после Москвы с населением около 3 млн человек и мощной производственной базой. В городе выпускалась почти четверть всей продукции тяжелого машиностроения и треть продукции электротехнической промышленности. Примерно 75% выпускаемой продукции приходилось на оборонный комплекс страны. Активно развивалось судостроение, а заводы и фабрики Ленинграда реконструировали и оснащали лучшим производственным оборудованием.
Воронка от авиабомбы на набережной Фонтанки. Сентябрь 1941 года
Быстрыми темпами рос и научно-технический потенциал города. В 1941 году в Ленинграде насчитывалось 130 научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, 60 высших учебных заведений и 106 техникумов. В Северной столице СССР жили выдающиеся представители интеллигенции, квалифицированные инженеры и техники. Но в первую военную осень на долю ленинградцев выпало тяжелое испытание блокадой, которое бесповоротно изменило судьбы жителей и навсегда осталось в памяти всей страны.
6 сентября 1941 Гитлер подписал директиву о подготовке к наступлению на Москву, согласно которой группа армий «Север» совместно с финскими войсками на Карельском перешейке должна была окружить советские войска в районе Ленинграда и после этого передать группе армий «Центр» часть своих войск. Немцам удалось блокировать Ленинград 8 сентября, после захвата Шлиссельбурга. С этого дня началась длившаяся 872 дня вражеская блокада города. Во вражеском кольце оказались практически все силы Балтийского флота и большая часть войск Ленинградского фронта. Но самое страшное, что в городе на тот момент находилось всё гражданское население, — примерно 2,5 млн жителей Ленинграда и 340 тыс. жителей пригорода.
Гитлер не планировал брать город силой. Он намеревался лишить его поставок продовольствия и бомбить с воздуха, уничтожив и жителей, и обороняющиеся войска без прямых боестолкновений.
С началом фашистской блокады были утрачены все железнодорожные, речные и автомобильные коммуникации. Вести из Ленинграда могли доставлять только по воздуху или по Ладожскому озеру. Кроме того, в городе оставался совсем небольшой запас продовольствия, которого должно было хватить только на первое время осады. Продукты выдавали по карточкам. Нормы положенного хлеба в период блокады несколько раз уменьшались. С 20 ноября по 25 декабря 1941 года ленинградцам назначили самую низкую норму хлеба за всё время блокады — 250 г рабочим производств и 125 г служащим, иждивенцам и детям. Чтобы обеспечить население хотя бы минимальным количеством хлеба, в него добавляли овсяную шелуху, целлюлозу и другие примеси, увеличивающие его вес. Из-за нехватки продовольствия в городе начался массовый голод. Усугубила ситуацию и морозная зима, поскольку отопления не было и жителям приходилось выживать в холодных квартирах, заколачивая окна и сжигая бытовые вещи, чтобы согреть себя и детей. Пережить самую тяжелую блокадную зиму существенно помогла Дорога жизни, устроенная на Ладожском озере спустя два месяца после блокады. По ней в Ленинград доставляли продовольствие, медикаменты и топливо и вывозили раненых.
В течение 1941–1942 годов советская армия неоднократно пыталась прорвать блокадное кольцо фашистских захватчиков, но сделать это не удавалось. Жителей постепенно эвакуировали и всеми силами помогали оставшимся ленинградцам. Особую роль сыграло радио, по которому в городе оперативно сообщали о готовившихся бомбардировках и обстрелах. Репродукторы позволяли не только поддерживать связь с остальной страной, но и укреплять боевой дух ленинградцев. Патриотические стихи и песни, регулярно звучавшие по радио, поддерживали в людях веру в победу над вражескими захватчиками и придавали сил жить.
18 января 1943 года в ходе операция «Искра» советские войска наконец разорвали блокадное кольцо, но полное освобождение города произошло только спустя год, в январе 1944 года, в ходе Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции. Операцию называли романтично — «Январский гром», и это была настоящая победная весна среди суровой зимы! Советские войска прорвали оборону противника и отбросили немецких захватчиков на 220–280 км от Ленинграда. К этому моменту в городе оставалось около 800 тыс. жителей. От голода и вражеских бомбежек погибли, по разным данным, от 641 тыс. до 1 млн ленинградцев. Датой окончательного освобождения города считается 27 января 1944 года, в честь этого события организовали торжественный салют.
Полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады: как отмечают в СПб 27 января 2024
В 2024 году россияне отметят 80 лет с момента полного снятия блокады Ленинграда, почтив памятью героическую стойкость жителей. В городе сегодня живет около 58 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, к числу которых относятся и блокадники Ленинграда. При этом 1034 петербуржца награждены медалью «За оборону Ленинграда» и еще 45,7 тыс. человек удостоены знака «Жителю блокадного Ленинграда». В 2024 году всем обладателям этих наград будут торжественно вручены почетные знаки «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Праздничные мероприятия на 80-ю годовщину пройдут по всей стране и, конечно, в самом городе-герое. В День прорыва блокады Ленинграда, 18 января, центром праздничных торжеств по традиции стал посвященный этому подвигу музей-заповедник в Кировском районе Ленобласти. В Ледовом дворце в этот день состоялась праздничная программа «Непокоренный город Ленинград» с участием популярных петербургских артистов и творческих коллективов.
Тогда же был дан старт акции «Лента Ленинградской победы», в ходе которой волонтеры раздадут на улицах Петербурга и у станций метро ленточки оливково-зеленого цвета — как у медали «За оборону Ленинграда» и у почетного знака «Жителю блокадного Ленинграда».
В петербургском «Манеже» 26 января откроется уникальная выставка, которая наглядно представит различные сферы жизни блокадного Ленинграда — его промышленность, образование, медицину, культуру, науку, спорт. Проект готовили лучшие музейные сотрудники страны.
А 27 января для ветеранов и блокадников, а также почетных гостей начнется праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский». Одним из главных событий юбилейного дня станет митинг-реквием в честь подвига ленинградцев и защитников города, который начнется в 17 часов на стадионе «Газпром-Арена». Он будет состоять из концертной части и театрализованной программы. Постановщиком мероприятия является народный артист СССР Юрий Башмет.
Кроме того, по традиции 27 января состоится церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте, 14. Также в этот день пройдет официальная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, церемонии на Серафимовском, Богословском, Смоленском кладбищах, в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, на мемориалах, посвященных подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Всего планируется провести более 130 мероприятий. В федеральных музеях и библиотеках страны запланировано множество выставочных, научных и просветительских инициатив, которые будут проходить в течение всего 2024 года. Готовятся и образовательные проекты для молодого поколения — Всероссийский открытый урок и Всероссийский конкурс сочинений, посвященные 80-летию освобождения Ленинграда.
В памятную годовщину зажгут факелы на Ростральных колоннах, а также проведут торжественный артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости. Весь список мероприятий, проводимых в честь 80-летия окончательного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, размещен на сайте администрации Санкт-Петербурга.