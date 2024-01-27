Дороги жизни: какой путь прошел главный исследователь блокады Ленинграда

Он ввел в научный оборот множество документов о жизни Ленинграда времен Великой Отечественной войны. Написал книги, ставшие основой для всех исследований в этой области… Можно сказать, настоящую историю одного из самых трагических и героических периодов судьбы нашей страны мы знаем благодаря этому человеку — Валентину Михайловичу Ковальчуку. Мемориальная доска в память о нё м открыта в 80-ю годовщину снятия блокады в Санкт-Петербургском институте истории РАН . «Известия» пообщались с соратниками и коллегами выдающегося историка.

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Тихая улица на Петроградской стороне. На ней — небольшое трехэтажное здание, дом академика Николая Петровича Лихачева. Здесь с 1966 года располагалось Ленинградское отделение Института истории АН СССР, прежде размещавшееся в главном здании Библиотеки Академии наук на Васильевском острове. Среди первых ученых, начавших обживать новое пространство, был и кандидат исторических наук Валентин Ковальчук. Он проработал в институте более полувека .

Фото: Из личного архива

Теперь его имя увековечено на стене родного учреждения, которое ныне называется Санкт-Петербургский институт истории РАН. Церемония открытия мемориальной доски состоялась в день 80-й годовщины снятия блокады . И это не совпадение. Именно Валентин Ковальчук стал главным, самым авторитетным исследователем этой темы. 27 января в институте собрались официальные лица, друзья, близкие и коллеги Валентина Михайловича. Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в своей речи напомнил о вкладе Валентина Ковальчука в изучение блокады.

— Его имя известно, пожалуй, каждому, кто когда-либо обращался к истории блокады и битвы за Ленинград. С юности, мечтая о небе, а затем поступив на службу в Военно-морской флот Советского союза, Валентин Михайлович обрел свое призвание именно в этих стенах , — отметил Сергей Нарышкин. — Как настоящий историк, профессионал, он говорил, что основа истории — это факт. В свое время именно ему удалось убедительно доказать, что количество жертв блокады, озвучиваемое в ту пору официально, едва ли не на треть меньше реальной цифры .

Сын Валентина Михайловича — президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук — подчеркнул, что его отец прожил фактически две жизни .



— Ведь отец пришел на место младшего научного сотрудника сюда, в институт истории, уволившись фактически с адмиральской должности. То есть в 45 лет он начал, по сути, новую жизнь . Это как у Киплинга:

«О, если ты спокоен, не растерян,

Когда теряют головы вокруг, и если ты себе остался верен,

Когда в тебя не верит лучший друг,

И если ты способен все, что стало

Тебе привычным, выложить на стол,

Все проиграть и вновь начать сначала,

Не пожалев того, что приобрел»…

Вот это поразительный пример для всех нас.

Сергей Нарышкин, Валерий Фальков, Александр Беглов и Михаил Ковальчук на открытии мемориальной доски историку Валентину Ковальчуку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В Ленинградское отделение Института истории АН СССР Валентин Ковальчук пришел для работы над пятым томом «Очерков истории Ленинграда», посвященном периоду Великой Отечественной войны , что и определило его дальнейший путь в науке.

« Так как в это время большинство документов по истории войны были еще под грифом «Секретно», наш Институт обратился в Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС , где были собраны документы для написания шеститомника по истории Великой Отечественной войны, с просьбой допустить к работе с ними авторов 5-го тома «Очерков истории Ленинграда». Но допустили только меня , по-видимому, как имеющего опыт работы с секретными документами», — вспоминал Валентин Михайлович.

В архиве он обнаружил материалы, которые легли в основу первого научного осмысления трагических событий 1941–1944 годов . И уже в 1965-м Ковальчук и его соавтор Геннадий Соболев опубликовали статью, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. В журнале «Вопросы истории» появился их текст «Ленинградский «реквием» (о жертвах населения в Ленинграде в годы войны и блокады)», в котором впервые была поставлена под сомнение официально принятая, озвученная на Нюрнбергском процессе цифра 632 253 умерших от голода в блокадном Ленинграде . Ученые определили, что реальное число жертв около 800 тыс .

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Ряд видных партийных деятелей выступили резко против пересмотра прежних данных . Дмитрий Павлов, во время войны контролировавший обеспечение продовольствием Ленинграда и ленинградского фронта, даже отправил секретарю ЦК КПСС Михаилу Суслову письмо с просьбой запретить публикацию новых цифр. Это «только подорвет стабильность официальных заявлений нашего правительства. А кому это выгодно?» — вопрошал политик. И власти прислушались.

« В результате уточненные данные о смертности в блокированном Ленинграде были сняты уже из макетов 5-го тома «Истории КПСС» и 8-го тома «Истории второй мировой войны» . Дело дошло даже до насилия над текстом воспоминаний Маршала Советского Союза Г. К. Жукова», — вспоминает Геннадий Соболев, указывая, что в оригинальном издании мемуаров Жукова как раз подтверждается цифра 800 тыс .

— Валентин Михайлович и Геннадий Леонидович находились тогда под серьезным прессингом. Но была ли их позиция ревизионизмом? Конечно, нет, потому что те цифры, которые были предоставлены в Нюрнберге, опирались именно на списки погибших. А Ковальчук и Соболев пошли по иному пути: они просто стали считать те данные, которые были доступны — это количество жителей на начало Блокады, количество эвакуированных, количество выданных карточек , — объяснил «Известиям» Никита Ломагин, доктор исторических наук, профессор, один из учеников и коллега Валентина Михайловича.

От Севастополя до Ленинграда

Тема потерь во время Блокады долго оставалась политизированной . Выходу первых исследований помешало Ленинградское дело — волна судебных процессов против руководства города в конце 1940-х – начале 1950-х.

Но и спустя десятилетие требовалось немало смелости и упорства, чтобы решиться всерьез заняться исследованием этой сложнейшей темы .

Валентин Ковальчук в детстве собирался стать летчиком, но не прошел медкомиссию. После школы он поступил на исторический факультет Ленинградского университета и окончил его в 1939 году . А вскоре началась Вторая мировая. Вместо аспирантуры родного вуза Валентин Михайлович пошел в адъюнктуру Военно-морской академии, а после начала Великой Отечественной стал преподавать в Черноморском высшем военно-морском училище в Севастополе . Дальше было назначение в Главный морской штаб, работа над хроникой боевых действий Черноморского флота, создание архива ВМФ периода войны...

Фото: Из личного архива

Параллельно с научной работой он нес и военное дежурство на флагманском командном пункте наркома ВМФ адмирала Кузнецова. Войну Ковальчук закончил в звании полковника, был награжден орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны II степени и двадцатью различными медалями .

После Победы он возвращается в Ленинград и становится сотрудником Военно-морской академии имени Ворошилова , в 1954-м защищает кандидатскую диссертацию по теме «Защита морских коммуникаций осажденного Севастополя». А в начале 1960-х его допускают к засекреченным ранее документам о блокаде — и Валентин Михайлович, опираясь на уже имевшийся опыт, начал анализировать новые данные и создавать на их основе картину тех трагических событий .

— Ковальчук был одним из первых историков блокады Ленинграда. Уникальность его в том, что он и современник изучаемых событий, и исследователь . Как участник Великой Отечественной войны, он хорошо понимал эпоху и то, как события отражались в документах и свидетельствах, и именно при нём и с его активным участием началось собирание этих материалов , — отметил в беседе с «Известиями» Алексей Сиренов, директор Санкт-Петербургского института истории РАН.

«Все, кто ковал эту победу»

Результатом работы стала не только нашумевшая статья в журнале «Вопросы истории», но и сборник документов и материалов о блокаде «900 героических дней» (1966), куда вошли документы, многие из которых прежде были секретными . И это было только началом.

Фото: из личного архива

По сей день поражает интенсивность научной работы Валентина Ковальчука: в 1967 году был опубликован пятый том «Очерков истории Ленинграда», в 1968-м — «Оборона Ленинграда 1941-1944. Воспоминания и дневники участников» .

— Тогда еще были живы участники блокады, маршалы, генералы, все, кто, собственно говоря, ковал эту победу , — вспоминает Михаил Ковальчук. — И папа начал собирать воспоминания этих людей. Вот у нас дома, в коммунальной квартире на Театральной площади бывали все командующие Ленинградским фронтом .

Следующим важным этапом для Валентина Михайловича стала работа над темой, непосредственно связанной с блокадой, но сфокусированной уже на событиях вне осажденного города. Монография «Ленинград и Большая земля. История Ладожской коммуникации в 1941-1943 гг.» , вышедшая в 1975 году, была защищена как докторская диссертация историка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

К изучению дороги жизни Ковальчук потом возвращался неоднократно — вплоть до 2002 года, когда выпустил книгу «Магистрали мужества: коммуникации блокированного Ленинграда, 1941-1943». Он высоко ценил памятный знак «Участник дороги жизни» от Совета ветеранов Ладожской флотилии — «в знак признания большой заслуги в деле популяризации подвига, совершенного на дороге жизни и, отмечая ценность научных трудов, посвященных исследованию действий фронтовой коммуникации».

Блокадные книги

Изучая те исторические события с научной объективностью, Валентин Ковальчук никогда не забывал о тех чувствах и судьбах, которые стояли за каждой строчкой документов. В его книгах — прежде всего, в итоговом труде «900 дней блокады. Ленинград 1941-1944» — мы видим не сухие сводки событий, но эмоциональную, трогающую до глубины души и правдивую в каждой детали картину великого подвига, великой жертвы нашего народа .

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Это как раз тот случай, когда работы ученого высоко ценят и непосредственные участники описываемых событий (с Ковальчуком, например, близко дружил писатель-фронтовик Даниил Гранин, автор «Блокадной книги»), и коллеги-ученые .

— Валентин Михайлович не только сумел обобщить все то, что уже было написано по его теме, но и ввел в научный оборот множество архивных материалов . Кроме того, очень большое внимание он уделял воспоминаниям людей, которые жили в ту эпоху. Соединив в своей работе архивы, мемуары и свою взгляд, интуицию, он создал такой сплав, благодаря которому мы можем сказать: он по-новому представил нам очень многие события того времени , — рассказал «Известиям» научный руководитель института всеобщей истории, президент Российского академического университета гуманитарных наук, академик РАН Александр Чубарьян.

И что важно, Ковальчук был не ученым-одиночкой, замкнуто работавшим над какой-либо темой, но лидером, человеком, вокруг которого собирались другие исследователи и, суммируя под его руководством свои находки и идеи, создавали действительно масштабные, основополагающие труды . Валентин Михайлович сформировал целую научную школу.

Валентин Ковальчук (справа) с академиком Ю. А. Поляковым Фото: из личного архива

— В 1979 году я поступил в аспирантуру Ленинградского отделения института истории, как раз в отдел, который возглавлял Валентин Михайлович . Институт считался храмом науки, и быть в аспирантуре там — это было, конечно, очень почетно. Окружали нас люди, написавшие большое количество монографий, которые мы изучали, будучи студентами . Но обстановка была такая доброжелательная! И, что очень важно, молодых сотрудников всегда привлекали к научной работе. Мы ходили на заседания отделов, участвовали в обсуждении работ своих коллег или каких-то сторонних авторов , — поделился с «Известиями» Александр Чистиков, доктор исторических наук, соавтор и младший коллега Валентина Михайловича.

«Заболеть» темой

Валентин Ковальчук буквально притягивал других людей, покоряя их своей разносторонностью, интеллектом, глубиной.

— И мама (историк М.А. Виро. — «Известия»), и папа были очень яркими людьми — веселыми, остроумными, с прекрасным чувством юмора. Атмосфера в доме была совершенно поразительная. У нас всегда было много гостей, было постоянное общение, веселье … Родители были исключительно образованными людьми. Я сейчас могу рассказать про любой дом в центре Петербурга, про каждый собор. Это как раз папа привил, он всё это знал . Мы гуляли с ним по городу, на велосипеде ездили, и он всё мне рассказывал, — поделился Михаил Ковальчук. — До глубокой старости отец сохранял любознательность, интерес к жизни, науке и людям .

Валентин Ковальчук женой М. А. Виро, 1945 год Фото: из личного архива

Валентин Михайлович ушел из жизни в 2013 году, в возрасте 97 лет . Но по сей день его влияние на науку и изучение истории любимого города продолжается.

— Значение трудов Валентина Михайловича Ковальчука очень велико, и до сих пор исследователи, которые работают в нашем институте в лаборатории по изучению блокады, развивают именно те направления, которые были заданы Ковальчуком и его школой , — подчеркивает Алексей Сиренов.

« Какими качествами должен обладать настоящий историк? Прежде всего, он должен «заболеть» избранной темой, определить ее важность, степень ее изученности и обладать терпением и усидчивостью в поиске нужных документов . Конечно, основа истории — это факты. Но историк должен уметь анализировать документы, из фактов делать соответствующие выводы », — писал когда-то Валентин Михайлович.