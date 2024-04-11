Запрещенный праздник: в Латвии продолжаются провокации против Дня Победы

Чем ближе очередное 9 Мая, тем активнее к нему готовится латвийское государство. Полиция будет ловить тех, кто вздумает возложить цветы на места, где раньше стояли снесенные в 2022 году памятники освободителям, а также тех, кто осмелится выйти с российским флагом или с георгиевской ленточкой. Уже сейчас таких людей арестовывают и штрафуют. Кроме того, латвийские спецслужбы массово проводят «предупредительные беседы», поводом для которых может стать даже вывешенное в соцсети поздравление с советским праздником. Подробности — в материале «Известий».

Взялись всерьез

До 2022 года День Победы был самым отмечаемым в Латвии праздником — десятки тысяч людей возлагали цветы к памятникам и солдатским могилам, проводили торжественные шествия и митинги. Сейчас всё это строго запрещено, а памятники советским воинам снесены. Одновременно ведется жестокая борьба с нарушителями нового закона. Так, 9 мая прошлого, 2023 года латвийская полиция задержала 17 человек — а позже на основании информации, предоставленной Службой госбезопасности (СГБ), возбудила более 200 дел об административных правонарушениях, наложив на «виновных лиц» штрафы различной величины.

Сотрудники полиции задерживают одну из участниц несанкционированного митинга против сноса памятника Воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге. 13 мая 2022 года Фото: РИА Новости

Была поставлена задача так запугать русскоязычную общину, чтобы в этом году никто и думать не мог об открытом праздновании. С этой целью на протяжении 2023 года СГБ продолжала выявлять «прокремлевские проявления». Всего в прошлом году «в рамках систематического мониторинга информационного пространства Латвии» СГБ провела «углубленную оценку» нескольких сотен тысяч записей в социальных сетях с целью выявления крамольных публикаций. Было выявлено свыше 700 авторов таких высказываний.

Снос скульптурного изображения Матери-Родины памятника Воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. 24 августа 2022 года Фото: РИА Новости

Отчет СГБ гласит: «При обнаружении признаков того, что лицо может осуществлять деятельность, угрожающую конституционному строю Латвии, служба предупреждала его об уголовной ответственности, предусмотренной в случае такой деятельности. Беседы с активистами-«соотечественниками» проводились также перед датами 24 февраля, 16 марта, 9 мая и публичными мероприятиями, чтобы предотвратить планирование и осуществление провокаций». Сотрудники латвийской «охранки» пришли к выводу, что «пророссийские» комментарии и видеоролики в интернете размещают в основном русскоязычные жители Латвии — причем в основном даже не связанные с какими-либо партиями и другими политическими организациями. Всего Служба госбезопасности провела «профилактические беседы» с 400 авторами «агрессивных» комментариев, постов и видеороликов.

Облик «нелояльного» в Латвии

Борьба с этими людьми ведется главным образом путем запугивания. «В большинстве случаев эти люди осознавали причиненный ими вред, сожалели о своих действиях и удаляли контент со своих аккаунтов в социальных сетях», — гласит отчет Службы госбезопасности. Тем не менее в 11 случаях СГБ возбудила уголовные дела против распространителей «прокремлевского» контента.

Люди, которых вызвали «на беседу» в «органы», молчат об этом, потому что опасаются новых неприятностей. Лишь одиночки предают подобные происшествия гласности. Так, экс-депутат горсобрания Даугавпилса Юрий Зайцев вывесил на своей страничке в соцсети поздравление с днем 23 Февраля. «Тот, кто из наших, этот праздник сегодня отметит. Всех тех, для кого 23 февраля красный день календаря, с праздником! С праздником, мужики!» — написал Зайцев, сопроводив свой пост поздравительной открыткой с надписью «С праздником! С днем защитника Отечества от фашистского наследия!» А 20 марта политик сообщил: «Было бы смешно, если бы не было так грустно. Еду в полицию на допрос за поздравление с 23 февраля». Зайцев, на которого завели административное дело, выложил скан повестки, в которой указывалось, что ему вменяют в вину публикацию, в которой «содержались символы военной агрессии и прославления войны». В комментариях к этому посту одна женщина сообщила: «Мужу такое пришло в ноябре — за то, что поздравил с 9 Мая».

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Общественная активистка Елена Крейле поплатилась за проявление своей позиции тюремным заключением. Ранее ей уже доводилось попадать за решетку пять раз — за ношение советской символики, от которой Елена наотрез отказывается отречься. В прошлом году Крейле получила ряд «строгих предупреждений» и провела несколько месяцев в следственном изоляторе. В ноябре 2023-го Елена Крейле была признана виновной «в оправдании военных преступлений» и приговорена к году лишения свободы условно. А 16 марта 2024 года ее задержали в Риге близ места традиционного ежегодного шествия поклонников латвийских легионеров «Ваффен СС». На сей раз ей вменили то, что она вышла к участникам шествия с «символикой, прославляющей агрессора» — берет с красной звездой, кожаный плащ и планшет. На Елену Крейле завели новое дело.

Участники марша бывших латышских легионеров «Ваффен СС» и их сторонников в Риге Фото: РИА Новости

Латвийский оппозиционный журналист и правозащитник Владимир Линдерман сообщает, что в суд Елена пришла с нашивкой на куртке в виде российского триколора, общалась с судейскими на русском языке. Взбешенная этим прокурор в ходе слушаний потребовала приобщить к делу недавнее интервью Крейле, в котором Елена рассказала, что народ Латвии запуган, подвергается давлению и не имеет возможности высказывать свое мнение. «Эта цитата расценивается как клевета и дискредитация Латвии», — рассказал муж Елены Крейле Андрей Красноперов. По его словам, на суде Елену спросили, понятны ли ей предъявляемые обвинения и признает ли она вину. Крейле заявила, что обвинения ей понятны, но ввиду их абсурдности какую-либо вину за собой она признавать категорически отказывается. «На вопрос, чего она добивается своими дерзкими акциями, ответила: «Мира между нашими народами». В ее квартире провели обыск. Изъяли всё, что связано с Россией. Включая форму царского офицера, офицера НКВД и артиллериста РККА, висевшие в шкафу: муж Елены Андрей Красноперов раньше занимался реконструкцией», — извещает Линдерман. В итоге по решению суда Крейле оставили под стражей на два месяца.

Лучше уехать

Заодно началось следствие по делу бывшего депутата парламента Глории Гревцовой. Недавно она разместила в интернете видеоролик, отснятый ею в рижском «Музее оккупации». В нем политик говорит, что в музее «не совпадают факты», а экскурсовод вообще рассказывает «параллельную, вымышленную историю». Как только этот ролик оказался в публичном доступе, Служба госбезопасности тут же начала проверку. Пересмотрев все ее видеоролики, в СГБ пришли к выводу, что Глория Гревцова положительно относится к СВО, проводимой Россией на Украине. 3 апреля прокуратура предъявила Гревцовой обвинение в «оправдании военных преступлений, совершенных Россией», и объявила ее в розыск. После этого Гревцова, которая и не думала скрываться, добровольно явилась в прокуратуру.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Сейчас в латвийских судах находятся 24 дела о «преступлениях против государства», в том числе о «шпионаже», о «нарушении европейских санкций», об «оправдании военных преступлений». Недавно власти подняли тревогу — оказалось, что за последнее время сразу пять лиц, обвиненные в «шпионаже на Россию» и выпущенные судами на свободу под денежный залог и подписку о невыезде, сбежали из Латвии. Что показывает истинную цену этих дел — настоящего шпиона до вынесения окончательного судебного приговора вряд ли бы выпустили. В итоге решено приговоры ужесточить. «Судьи должны видеть геополитическое поле», — считает глава Верховного суда Айгарс Струпишс, который провел семинар, чтобы научить коллег «правильно» выносить приговоры.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с «Известиями» отметила, что происходящее в Латвии укладывается в логику взятого властями этого государства курса на построение мононационального общества. «В основу борьбы за мононациональность положена концепция истории Латвии, определенная законодательно. Мы наблюдаем сейчас очередную стадию — нарастания репрессий, направленных против тех, кто сопротивляется ассимиляции. А поскольку День Победы является одной из главных «точек сборки» русскоязычного сообщества, власти целенаправленно бьют по нему. Отныне абсолютно любое высказывание, публично выраженное мнение о положительной роли СССР в борьбе с нацизмом автоматически становится нарушением закона. На наших глазах прямо сейчас разворачивается масштабная историческая трагедия», — отмечает Еремина.

Юный участник акции «Бессмертный полк» в Риге. 2017 год Фото: РИА Новости

По ее словам, власти, преследующие цель построения «латышской Латвии» (хотя примерно 35% населения республики составляет русскоязычное меньшинство), быстро сориентировались в ситуации и теперь пользуются благоприятными для себя геополитическими реалиями — ведь до начала СВО идеологи латышского национализма считали, что избавиться от советских воинских памятников они смогут лишь в куда более отдаленной исторической перспективе. «Русским в Латвии, если они хотят сохранить свое историческое самосознание, сейчас оставлена для этого одно-единственная возможность — уезжать в Россию. И насколько мне известно, всё больше людей этой возможностью пользуются», — заключает профессор.