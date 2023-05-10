Полиция Латвии задержала 17 человек за празднование 9 мая

В Латвии задержали 17 человек за демонстрацию запрещенных в стране символов и возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам. Об этом во вторник, 9 мая, сообщила латвийская полиция.

«Задержаны 17 человек. Возбуждено 23 дела об административных правонарушениях и четыре уголовных дела», — указано в заявлении.

Большинство дел возбудили из-за возложения цветов к местам демонтированных памятников и демонстрацию георгиевских ленточек.

Кроме того, в правоохранительных органах напомнили, что в Латвии до 7:00 утра 10 мая запрещено использовать пиротехнику. За салюты предусмотрен штраф в €350 для физических и €1400 для юридических лиц.

Ранее в этот день сообщалось, что в Латвии правоохранительные органы задержали шесть человек за возложение цветов 9 мая к местам демонтированных памятников советских времен, а также за демонстрацию «враждебной символики».



20 апреля портал Delfi сообщил, что сейм Латвии большинством голосов утвердил закон о запрете проведения публичных мероприятий, приуроченных к празднованию 9 Мая.

В том же месяце 2022 года сейм Латвии одобрил законопроект, который объявляет 9 мая общенациональным Днем памяти погибших на Украине. Тем не менее 9 мая жители Риги пришли к памятнику освободителям Риги почтить память советских солдат и возложить цветы. На следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение латвийцев. Сотни граждан снова принесли цветы к монументу.

В 2021 году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. Тогда же сейм большинством голосов утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, этими поправками запрещено проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии.

Страны ЕС отмечают завершение Второй мировой войны 8 мая, а 9 мая в Евросоюзе отмечается День Европы — годовщина принятия в 1950 году декларации главы МИД Франции Робера Шумана, которая считается отправной точкой процесса европейской интеграции.