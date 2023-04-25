Священная дата: русская община Латвии готовится отмечать День Победы

Сейм Латвии на срочном заседании запретил публичные мероприятия в честь Дня Победы 9 мая. Данное решение повлекло два последствия. Во-первых, представители русской общины государства ищут пути, как отметить священный праздник. Во-вторых, люди критикуют выбранных ими политиков, которые не нашли мужества вступиться в парламенте за День Победы. И несмотря на запреты, подготовка к празднику все-таки идет. Подробности — в материале «Известий».

Подарок фюреру

По мере приближения очередной даты 9 мая латвийские правящие политики стали всё серьезнее задумываться над тем, как предотвратить массовые акции празднования Дня Победы. Этот праздник всегда вызывал у местных элит неприязнь, переходящую в ненависть. В 2022 году парламент запретил проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии. Но 9 мая всё пространство перед монументом Освободителям было устлано цветами — что вызвало ярость националистов. Власти Риги распорядились смести эти цветы бульдозером. Тогда русские рижане снова принесли к памятнику цветы — еще больше, чем раньше. У монумента состоялся несанкционированный митинг, часть участников которого были задержаны.

Сотрудники полиции и участники церемонии возложения цветов у мемориального комплекса «Памятник воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков» в Риге. 10 мая 2022 года Фото: РИА Новости

В течение 2022 года было снесено 70 монументов советским солдатам, находившихся на территории Латвии. Кульминацией этого процесса стало растянувшееся на три дня в августе уничтожение мемориала Освободителям в рижском парке Победы — того самого, где тремя месяцами ранее состоялся «цветочный бунт». Против масштабного вандализма возражали не только простые граждане, но и мэры Даугавпилса и Резекне Андрей Элксниньш и Александр Барташевич, но и их мнение проигнорировали. К настоящему моменту ни одного памятника советским солдатам в Латвии не осталось. Остались лишь воинские кладбища на окраинах городов.

Демонтаж памятника летчикам 1-го гвардейского авиационного полка ВВС Балтийского флота — реактивного бомбардировщика Ил-28 в поселке Скулте. 27 июля 2022 года Фото: РИА Новости

Тем не менее в парламенте пришли к выводу, что нужна дополнительная «страховка». 20 апреля, в день рождения Адольфа Гитлера, сейм Латвии принял в окончательном чтении закон, запрещающий проведение 9 мая «публичных мероприятий, которые не защищают интересы национальной безопасности, раскалывают общество, искажают историю и не солидаризируются с украинским народом». Принятый акт гласит, что 9 мая в Латвии запрещены публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты в общественных местах — «за исключением тех, которые соответствуют цели закона». Предусмотрено, что отныне самоуправления не могут выдавать разрешения на организацию мероприятий в честь Дня Победы. Также запрещено использование пиротехнических изделий в этот день.

Снос скульптурного изображения «Матери-Родины» памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. 24 августа 2022 года Фото: РИА Новости

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что это решение латвийского сейма следует рассматривать в одном ряду с множеством подобных. «Борясь с историей, правительства стран Балтии навязывают новую ее интерпретацию, при которой победа СССР над нацизмом рассматривается как трагедия. Приравнивая коммунизм к нацизму, нынешние власти Латвии, Литвы и Эстонии объявили советский период сплошной трагедией и беспросветным адом. Тех, кто придерживается иного мнения, принуждают молчать под страхом репрессий. Под угрозой оказались организаторы «Бессмертного полка», историки и публицисты, пишущие о подвиге советского солдата и преступлениях приспешников Гитлера в Прибалтике, простые люди, осмеливающиеся украсить одежду георгиевской лентой. Очевидно, что война объявлена идеям и ценностям», — отмечает Еремина.

Поиск обходных путей

Русская община Латвии пытается организовать празднование Дня Победы в нынешних нелегких условиях. Так, оппозиционный журналист Владимир Линдерман (находящийся в настоящее время под судом за свою деятельность) предлагает воспользоваться «лазейкой» о «выражении солидарности с народом Украины», оставленной в новом законе, и выйти 9 мая с лозунгом «Слава украинцам, которые в составе Красной армии освобождали Латвию от нацистской нечисти».

Участники церемонии захоронения останков солдат Красной армии, погибших при освобождении Латвии во время Великой отечественной войны, на воинском братском кладбище «Тушки» Салдусского района Латвии. 20 июня 2022 года Фото: РИА Новости

Уже сейчас проходят субботники с участием добровольцев на территориях воинских захоронений. «Это наш долг и наша живая память о подвиге героев Великой Отечественной», — отмечает председатель Латвийского антинацистского комитета Алексей Шарипов. Латвийцы координируются в соцсетях, договариваясь, где они будут возлагать цветы на День Победы. Планируется это делать не только на кладбище, но и в Саласпилсе, у мемориала узникам находившегося здесь в годы войны нацистского концлагеря. Ранее чиновники заявили, что мемориал жертвам нацизма в Саласпилсе нуждается в ремонте и в «обновлении» экспозиций — в соответствии с духом времени, но по крайней мере не снесли. Поступило предложение и о том, чтобы возложить цветы у монумента Свободы в центре Риги. Сторонники такой идеи напоминают, что этот важный для латышей монумент не стали сносить при советской власти и что он олицетворяет как раз то, чего сейчас так не хватает русским Латвии.

Фото: twitter.com Субботник на воинском захоронении в Лиепае

Также возникла мысль вновь устроить массовое возложение цветов в рижском парке Победы — на том месте, где стоял монумент Освободителям. Однако столичные власти уже подготовили план перепланировки этой территории — там уже в нынешнем году планируется создать парк развлечений, опубликованы его эскизы. На месте, где русские рижане десятилетиями возлагали цветы к памятнику советским солдатам, городские власти цинично намерены построить общественный туалет.

Не оправдали доверия

Особой темой стало недостойное, как полагают русские латвийцы, поведение их избранников. Оппозиционный журналист Юрий Алексеев (также находящийся под судом) обратил внимание на то, что за День Победы побоялись вступиться те депутаты сейма, которые были избраны туда русскими голосами. «Есть у нас в сейме небольшая фракция из десяти депутатов, которая как бы «русская». Во всяком случае другой партии-фракции для нас в сейме нет. Называется она «Стабильность», возглавляет ее бодрый пацаненок по фамилии Росликов. Знаете, как проголосовала эта партия по вопросу 9 Мая? А никак! Она вообще не голосовала. Они, говорят, в момент голосования всей партией ушли в туалет».

Юный участник акции «Бессмертный полк» в Риге. 9 мая 2017 года Фото: РИА Новости

Алексеев напоминает, что до «Стабильности» в сейме много лет заседала тоже как бы «русская» партия «Согласие», полностью проигравшая прошлогодние парламентские выборы. «Так те тоже по русским вопросам (школы, язык) отсиживались в сортире, понос пробирал, как плохого солдата перед атакой...» — иронизирует журналист. «Стабильность» — сестра «Согласия», — отметил Алексей Гуленко, выкладывая сканы голосования в сейме по законопроекту о запрете Дня Победы. Все десять депутатов «Стабильности» значатся там как «не голосовавшие». Многие избиратели «Стабильности» заявили о своем разочаровании в этой партии и о том, что никогда больше не смогут ей доверять.

Фото: РИА Новости

Председатель «Стабильности» Алексей Росликов принялся оправдываться. Он заявил, что на самом деле 20 апреля в сейме было два голосования. В рамках первого из них решался вопрос о том, следует ли объявить 9 мая «днем памяти Украины». Росликов и его коллеги проголосовали по этому вопросу против — как, впрочем, и все остальные фракции. Однако внятных объяснений того, почему «Стабильность» точно так же не проголосовала против запрета массовых мероприятий 9 мая, Росликов не предоставил. Он отговорился тем, что якобы ему с коллегами не дали возможности заранее ознакомиться с законопроектом и они попросту не знали о его содержании.

У памятника освободителям Риги в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2020 года Фото: TASS/EPA/TOMS KALNINS

Сопредседатель упомянутого «Согласия», экс-мэр Риги Нил Ушаков тоже раскритиковал своего бывшего коллегу по партии (Росликов создал «Стабильность» после того, как в 2019 году со скандалом ушел из «Согласия»). «Было ли оправданным решение фракции «Стабильности» не голосовать по законопроекту о запрете мероприятий 9 мая? Учитывая, как они сами говорят, что документы они все увидели буквально накануне голосования. Может быть, и да на самом деле. Хотя, конечно, не нужно было много времени, чтобы понять суть именно этого законопроекта с запретами. В своей предвыборной программе партия «Стабильность» обещала никогда при голосовании не воздерживаться», — не упускает Ушаков случая поддеть экс-коллегу.