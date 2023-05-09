В Латвии задержаны шесть человек за возложение цветов 9 мая

В Латвии правоохранительные органы задержали шесть человек за возложение цветов 9 мая к местам демонтированных памятников советских времен, а также за демонстрацию «враждебной символики». Об этом во вторник, 9 мая, заявили на сайте полиции страны.

«В целом сегодня было задержано шесть человек. Пять из них — за возложение цветов на место, где ранее находился советский памятник в парке Победы в Риге. В свою очередь, еще один задержан за то, что возложил цветы, имея «враждебную символику», — сообщила полиция Латвии.

Отмечается, что всего 9 мая возбудили девять дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело. Шесть процессов запустили в Рижском регионе, два в Латгалии и одно в Земгале.

20 апреля портал Delfi сообщил, что сейм Латвии большинством голосов утвердил закон о запрете проведения публичных мероприятий, приуроченных к празднованию 9 Мая.

В том же месяце 2022 года сейм Латвии одобрил законопроект, который объявляет 9 мая общенациональным Днем памяти погибших на Украине. Тем не менее 9 мая жители Риги пришли к памятнику освободителям Риги почтить память советских солдат и возложить цветы. На следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение латвийцев. Сотни граждан снова принесли цветы к монументу.

В 2021 году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. Тогда же сейм большинством голосов утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, этими поправками запрещено проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии.

Страны ЕС отмечают завершение Второй мировой войны 8 мая, а 9 мая в Евросоюзе отмечается День Европы — годовщина принятия в 1950 году декларации главы МИД Франции Робера Шумана, которая считается отправной точкой процесса европейской интеграции.