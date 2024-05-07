Военные ВС РФ поздравили 99-летнего ветерана с наступающим Днем Победы

Военнослужащие главного гарнизона Ракетных войск стратегического назначения и артисты командования поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Георгиевича Фоменко персональным концертом.

«Спасибо вам большое за ваш неоценимый вклад», — сказал ведущий мероприятия.

Со словами благодарности на легендарной полуторке под окнами дома Василия Георгиевича выступил коллектив Ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда», исполнив песни военных лет.

Василий Георгиевич Фоменко родился 20 февраля 1925 года в деревне Марченково Ростовской области. Когда началась Великая Отечественная война, он был эвакуирован в Казахстан, в город Актюбинск, откуда в январе 1943 года призвался в Красную Армию.

После пяти месяцев учебы его отправили на фронт. Василий Георгиевич дошел до Германии и победу встретил недалеко от Берлина. Ветеран награжден медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и многими другими наградами.

Ранее, 4 мая, военнослужащие 1-го армейского корпуса Южной группировки войск с юнармейцами поздравили с наступающим Днем Победы проживающего в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) ветерана Великой Отечественной войны — Василия Никифоровича Попова.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.