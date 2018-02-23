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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллеза в 20 американских штатах. Ведомство призвало россиян учитывать эту информацию при планировании поездок в США. Соответствующее сообщение размещено на сайте Роспотребнадзора.

По данным Центра по контролю за заболеваниями США (CDC), к 16 февраля в Штатах зафиксировали 28 случаев заболевания сальмонеллезом.

«Эпидемиологическое расследование показало, что причиной заболевания стало применение зараженного возбудителем сальмонеллеза препарата «Кратом», –– пояснили в Роспотребнадзоре.

Кратом –– растительный препарат с наркотическим действием, запрещенный в некоторых штатах США.

Случаи заболевания фиксировались в Алабаме, Аризоне, Колорадо, Калифорнии, Колорадо, Флориде, Канзасе, Кентукки, Луизиане, Массачусетсе, Мичигане, Северной Каролине, Северной Дакоте, Нью-Йорке, Огайо, Оклахоме, Орегоне, Пенсильвании, Южной Каролине, Теннеси и Юте.

Также сообщалось еще о 100 заболевших сальмонеллезом в штатах Айова и Миннесота. Причиной стал зараженный салат.

22 февраля Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори в Европе. По последним данным, число случаев заражения составило 21 тыс. Этот показатель вырос в три раза по сравнению с предыдущим годом.

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