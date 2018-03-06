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Правительство Франции вводит штраф за приставания на улице — €90

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Фото: Global Look Prees/Heline Vanbeselaere
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Приставания на улицах Франции будут наказываться штрафом €90. Об этом заявил во вторник, 6 марта, официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

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«Штраф за это будет €90», – цитирует его «РИА Новости».

Грифо добавил, что 90% женщин, которые ездят в столичном регионе в общественном транспорте, полагали, что становились жертвами домогательств.

28 февраля более 100 французских актрис и других сотрудниц киноиндустрии запустили собственное движение Now we act, направленное против сексуальных домогательств.

К движению присоединились в том числе актрисы Ванесса Паради, Жули Гайе и Дайана Крюгер.

Осенью 2017 года газета The New York Times опубликовала результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна.  Порядка 80 известных актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Мира Сорвино и Сальма Хайек, обвинили его в сексуальных домогательствах.

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