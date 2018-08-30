Прямой эфир

Пьяного дебошира скрутили на рейсе Москва–Бангкок

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета, выполнявшего рейс Москва–Бангкок. Он не выполнял требований бортпроводников, и другие пассажиры помогли его скрутить.

На опубликованных РЕН ТВ кадрах видно, что дебошир пытался открыть дверь самолета во время полета. При этом на просьбу бортпроводников занять свое место он не реагировал.

С 4 июня российские авиакомпании получили право отказывать в перелете авиадебоширам и составлять черные списки неблагонадежных пассажиров. Основанием для включения в реестр станет наличие у гражданина постановления об административном наказании за хулиганство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пассажиры рейса Москва–Душанбе устроили драку на борту
Жителя Хабаровского края сняли с рейса за дебош

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017