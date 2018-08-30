Пьяного дебошира скрутили на рейсе Москва–Бангкок

Пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета, выполнявшего рейс Москва–Бангкок. Он не выполнял требований бортпроводников, и другие пассажиры помогли его скрутить.

На опубликованных РЕН ТВ кадрах видно, что дебошир пытался открыть дверь самолета во время полета. При этом на просьбу бортпроводников занять свое место он не реагировал.

С 4 июня российские авиакомпании получили право отказывать в перелете авиадебоширам и составлять черные списки неблагонадежных пассажиров. Основанием для включения в реестр станет наличие у гражданина постановления об административном наказании за хулиганство.