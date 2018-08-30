Пассажиры самолета связали грозившего бомбой авиадебошира

Гражданин Таджикистана спровоцировал конфликт на борту самолета, выполнявшего рейс Москва–Душанбе. В ответ на замечание от бортпроводницы мужчина ударил девушку кулаком по голове. В происходящее вмешались другие пассажиры самолета и связали дебошира.

По свидетельствам очевидцев, после этого мужчина начал кричать, что «самолет скоро взорвется». Экипаж судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где дебошира встретила полиция. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте».