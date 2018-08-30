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СК потребует арестовать авиадебошира с рейса Москва–Душанбе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте» в отношении мужчины, который устроил дебош на борту самолета «Уральских авиалиний».

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Следователи будут добиваться ареста 25-летнего гражданина Таджикистана.

Самолет выполнял рейс Москва–Душанбе.

«Один из пассажиров начал вести себя крайне неадекватно. А после того как бортпроводница сделала ему замечание, он встал с кресла и направился за ней, нанеся при этом сотруднице авиакомпании удар кулаком в область головы», — говорится в сообщении от 30 августа на сайте СК РФ.

Командир воздушного корабля принял решение о возврате в аэропорт вылета и передаче дебошира правоохранительным органам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин случившегося. Задержанный гражданин Таджикистана допрашивается.

29 августа на борту самолета «Уральских авиалиний» произошла драка между пассажирами. Члены экипажа попытались разнять дерущихся, однако у них ничего не вышло. Самолет приземлился в аэропорту Жуковского. На борт воздушного судна была вызвана полиция.

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