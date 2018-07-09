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Трезвый дебошир пытался выйти из самолета на рейсе Москва–Владивосток

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Фото: TASS/DPA/Zueger, E
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Пассажир рейса Москва–Владивосток попытался выйти из самолета прямо во время полета, сообщает РЕН ТВ

Мужчина вел себя неадекватно. Спустя полчаса после вылета он собрал свои вещи и попытался покинуть борт. Дебошира связали члены экипажа. Сообщается, что никто из пассажиров не пострадал.

По прилете мужчину отправили на медосвидетельствование, где экспертиза не выявила у него опьянения. По факту произошедшего начата проверка.

7 июля женщина родила мальчика на борту самолета «Уральских авиалиний» прямо во время полета.

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