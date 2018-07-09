Трезвый дебошир пытался выйти из самолета на рейсе Москва–Владивосток
Пассажир рейса Москва–Владивосток попытался выйти из самолета прямо во время полета, сообщает РЕН ТВ.
Мужчина вел себя неадекватно. Спустя полчаса после вылета он собрал свои вещи и попытался покинуть борт. Дебошира связали члены экипажа. Сообщается, что никто из пассажиров не пострадал.
По прилете мужчину отправили на медосвидетельствование, где экспертиза не выявила у него опьянения. По факту произошедшего начата проверка.
7 июля женщина родила мальчика на борту самолета «Уральских авиалиний» прямо во время полета.