Более трети пассажиров отказались уступить свое кресло соседу

Пассажиры самолетов приняли участие в опросе сервиса путешествий «Туту.ру» на тему, готовы ли они уступить свое место по просьбе другого пассажира. Ответы на данный вопрос дали около 8,5 тыс. человек.

Оказалось, что более половины опрошенных готовы проявить отзывчивость, а с 37% пассажиров договориться не получилось.

Так, 54% респондентов отметили, что если другой пассажир вежливо попросит поменяться местами, то они пересядут. 9% готовы пойти навстречу, если с этой просьбой к ним обратится стюардесса. Пятая часть пассажиров отметили, что платят за необходимое им место в салоне, потому не уступят его.

17% указали, что не откажутся от своего места.

Место у окна выбирают 69% авиапутешественников, а каждому 10-му всё равно, где сидеть в самолете, следует из опроса.

Ранее сообщалось, что Крым стал лидером бархатного сезона и вошел в пятерку самых популярных авианаправлений осени по России.