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Возбуждено уголовное дело в связи с аварийной посадкой самолета в Сочи

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Фото: Depositphotos
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Следователи возбудили уголовное дело в связи с аварийной посадкой самолета Boeing 737-800 в аэропорту Сочи и дальнейшим выездом лайнера за пределы взлетно-посадочной полосы.

Расследование ведется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СКР.

В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия пострадали 18 пассажиров, включая троих детей.

Следовавший из московского аэропорта Внуково пассажирский самолет авиакомпании UTair после посадки в аэропорту города Сочи ранним утром 1 сентября выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. При эвакуации пассажиров из лайнера погиб сотрудник аэропорта. Он скончался в результате сердечного приступа.

По информации перевозчика, лайнер скатился со взлетно-посадочной полосы в реку, в результате чего были разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель.

К расследованию инцидента с самолетом авиакомпании UTair уже приступила комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК).

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