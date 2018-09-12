Спящий во время полета пилот шокировал пассажиров самолета

Командир летевшего из американского Ньюарка в шотландский Глазго самолета компании United Airlines заснул в бизнес-классе, чем шокировал пассажиров рейса.

Спящего командира сфотографировал один из пассажиров — отставной полицейский. Он рассказал, что форма пилота была аккуратно сложена рядом с мужчиной, проспал пилот около полутора часов, а затем вернулся в кабину, пишет газета Daily Mail.

Пассажир отметил, что такое поведение пилота неприемлемо. Он признал, что они должны отдыхать, но уверен, что это не должно происходить на глазах пассажиров. Также мужчина считает, что это ставит пилота в уязвимое положение, а ведь на нем ответственность за сотни жизней.

При этом самолет прибыл в Шотландию по расписанию, полет прошел благополучно. В компании прокомментировали ситуацию, отметив, что пилоты имеют право отдыхать на трансатлантических рейсах, уточнив, что экипаж состоит из трех человек.