Прямой эфир

Спящий во время полета пилот шокировал пассажиров самолета

0
Фото: Global Look Press/Bayne Stanley
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командир летевшего из американского Ньюарка в шотландский Глазго самолета компании United Airlines заснул в бизнес-классе, чем шокировал пассажиров рейса.

Спящего командира сфотографировал один из пассажиров — отставной полицейский. Он рассказал, что форма пилота была аккуратно сложена рядом с мужчиной, проспал пилот около полутора часов, а затем вернулся в кабину, пишет газета Daily Mail.

Пассажир отметил, что такое поведение пилота неприемлемо. Он признал, что они должны отдыхать, но уверен, что это не должно происходить на глазах пассажиров. Также мужчина считает, что это ставит пилота в уязвимое положение, а ведь на нем ответственность за сотни жизней.

При этом самолет прибыл в Шотландию по расписанию, полет прошел благополучно. В компании прокомментировали ситуацию, отметив, что пилоты имеют право отдыхать на трансатлантических рейсах, уточнив, что экипаж состоит из трех человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В UTair опровергли информацию об опасном сближении самолета с воздушным шаром
Ученые РФ нашли способ отменить ограничения на провоз жидкостей в самолете

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017