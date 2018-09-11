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В UTair опровергли информацию об опасном сближении самолета с воздушным шаром

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Фото: TASS/Александр Щербак
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании UTair, направлявшийся из Кургана в Москву, не проходил в опасной близости от воздушного шара с корзиной. Об этом во вторник, 11 сентября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«UTair не подтверждает данную информацию», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя компании.

Ранее информация о том, что авиалайнер пролетел в опасной близости от воздушного шара с корзиной, в которой на тот момент не было людей, появилась в СМИ.

Депутат Госдумы Александр Ильтяков и депутат Курганской областной думы Сергей Муратов находились на борту направлявшегося в столицу из Кургана самолета UTair, передает ИА «Ura.ru» со ссылкой на народных избранников. Депутаты отметили, что не видели в небе постороннего предмета.

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