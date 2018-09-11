Госдума увеличила штрафы за дебош на транспорте в 50 раз

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении в 50 раз максимального административного штрафа за мелкое хулиганство на любом виде общественного транспорта, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Так, нарушителей предлагается штрафовать на 30–50 тыс. рублей либо арестовывать до 15 суток. Сейчас максимальная сумма штрафа составляет от 500 рублей до 1 тыс. рублей или арест на 15 суток.

В частности, штраф за невыполнение требований командира самолета — например, курение на борту или отказ застегнуть ремни безопасности — увеличивается с 2–5 тыс. рублей до 20–40 тыс. рублей, либо предусматривается административный арест до 15 суток.

Также предлагается наказывать за нарушение правил видеосъемки или пользования средствами радиосвязи на борту самолета. У злоумышленника конфискуют пленку и выпишут штраф 1 тыс. рублей, либо он отделается только штрафом.

Кроме того, законопроект предусматривает административную ответственность за управление воздушным судном для лиц, не имеющих права управления им, или лиц в состоянии опьянения.

В начале июня авиакомпании получили право составлять черные списки дебоширов и отказывать им в повторной перевозке. Согласно принятым поправкам в Воздушный кодекс, авиабилет может быть аннулирован перевозчиком в одностороннем порядке, если пассажир внесен в черный список.