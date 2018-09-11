Путин заявил о возможном расширении авиасообщения между КНР и регионами России

Москва планирует расширить географию авиационного сообщения между Китаем и российскими регионами, заявил президент России Владимир Путин во время круглого стола по межрегиональному сотрудничеству двух стран.

По словам главы государства, в Москву летают самолеты более чем из 20 китайских городов, а прямое сообщение есть между китайскими городами и Екатеринбургом, Красноярском, Новосибирском и Санкт-Петербургом.

«Расширяем и возможности и по другим направлениям», — цитирует Путина во вторник, 11 сентября, ТАСС.

Президент добавил, что в ближайшее время могут появиться регулярные рейсы, связывающие китайские аэропорты с Казанью и Сочи, отмечает РЕН ТВ.

Ранее в понедельник Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, встреча состоялась в рамках поиска инициатив IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

ВЭФ проходит на острове Русский во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 11 по 13 сентября.