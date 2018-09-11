Лаборатория социальных инвестиций подвела итоги первого дня ВЭФ

Дискуссии на тему реализации демографической политики и развития человеческого капитала на Дальнем Востоке, а также сохранения окружающей среды и соблюдения предприятиями экологического законодательства прошли на площадке Лаборатории социальных инвестиций в первый день ВЭФ-2018. Об этом сообщила 11 сентября пресс-служба форума.

11 сентября на площадке лаборатории выступила исполнительный директор Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» Евгения Телицына с докладом об основных направлениях социального предпринимательства, в том числе создания рабочих мест для представителей незащищенных групп населения.

После этого советник по связям с органами власти и общественностью Exxon Neftegas Limited (дочка американской нефтегазовой компании ExxonMobil — iz.ru) Валерий Крипа уделил внимание поддержке коренных малочисленных народов Сахалинской области и Хабаровского края при реализации проекта «Сахалин-1», который подразумевает прямой диалог и сотрудничество с коренными сообществами. «Мы уважаем коренные народы и их культуру, проводим регулярные консультации с ними, учитываем их традиционные знания и информацию об использовании земельных угодий в наших производственных планах», — подчеркнул представитель компании.

В рамках экологической повестки ВЭФа на стенде лаборатории прошли дискуссии «Экология и инновации. Сохранение природных экосистем Дальнего Востока», «Морские заповедники и морские охраняемые районы. Как сохранить моря Дальнего Востока России и Мировой океан от человеческого вмешательства» и «Общественные инициативы как неотъемлемая часть развития региона».

В церемонии открытия площадки НКО ЛАБ приняла участие зампред правительства РФ Ольга Голодец. Она отметила, что за последние годы в России стали заметно влиятельнее и эффективнее некоммерческие организации. «Проект НКО ЛАБ призван упростить взаимодействие НКО между собой и НКО с органами власти и бизнес-структурами», — подчеркнула вице-премьер.

Члены ассоциации «Национальное конгресс-бюро» планируют заключить ряд соглашений по продвижению Дальнего Востока и возможностей региона за рубежом в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом информирует пресс-служба организации.

Ранее стало известно, что члены ассоциации «Национальное конгресс-бюро» планируют заключить ряд соглашений по продвижению Дальнего Востока и возможностей региона за рубежом в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.