Пять соглашений на 400 млрд рублей заключили в первый день ВЭФ

Участники IV Восточного экономического форума заключили пять крупных соглашений на 400 млрд рублей в первый день мероприятия. Об этом информирует пресс-служба форума.

Самым крупным соглашением стала реализация проекта по освоению месторождений Баимской рудной зоны на Чукотке. Документ подписали представители компании «ГДК Баимская», Минвостокразвития и правительства Чукотки. Проект предполагает привлечение инвестиций на 360 млрд рублей и создание свыше 3,5 тыс. новых рабочих мест в регионе.

Кроме того, корейская компания «Лотте Интернешнл» согласовала с АНО «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» строительство животноводческого комплекса молочного направления и молокозавода на территории Приморского края. На эти цели инвестор выделит около 1,9 млрд рублей.

На деловой программе форума также состоялось подписание соглашения о формировании агробиоэкономического кластера в ТОР «Надеждинская» и «Михайловский» на территории Приморского края. Его стоимость составит 8,7 млрд рублей, в реализации проекта принимает участие южнокорейская компания LS Networks. А представители японской компания Tokyo Rope подписали на ВЭФ соглашение о строительстве в регионе завода по производству инновационных витых сердечников для кабелей ЛЭП на 7,8 млрд рублей.

Отмечается, что реализация достигнутых договоренностей позволит открыть на Дальнем Востоке свыше 4,5 тыс. дополнительных рабочих мест.