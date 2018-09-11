«Главная проблема Приморья — большой кадровый голод»

Второй тур на губернаторских выборах в Приморском крае можно считать логичным итогом единого дня голосования — люди осторожны в оценках временного исполняющего главы региона, занявшего пост меньше года назад. Такое мнение в интервью МИЦ «Известия» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во вторник, 11 сентября, высказал врио губернатора дальневосточного региона Андрей Тарасенко. О том, что является главным препятствием развития Приморья и на что идут дальневосточные гектары, — читайте в материале.

— Выход во второй тур на губернаторских выборах в Приморье для всех стал сюрпризом (кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко набрал 46,57% голосов, его соперник от КПРФ Андрей Ищенко — 24,64%. — Iz.ru). Для вас итоги единого дня голосования стали неожиданностью?

— Назвать это неожиданностью тяжело. Это первые мои выборы. Ожидать чего-то или нет — это прерогатива людей. Я за то, чтобы человек, который хочет видеть развитие своей страны, участвовал в голосовании и своим голосом дал понять — «за» он или «против».

Сегодня в Приморье создана открытая и честная система выборов. Что мы сделали? Мы дали возможность каждому, кто хочет прийти, высказать свое мнение. Независимо от его взглядов. И они высказали. Мы дали возможность всем кандидатам пройти муниципальный фильтр. Я сказал: «У кого не наберутся подписи, дайте голоса наши, поддержите в этой части». Все партии, которые хотели, прошли.

— У вас есть объяснение, почему вы не победили в первом туре?

— Потому что у избирателей очень много вопросов. Я новый человек — люди изучают, смотрят, что могу, что нет. Это ж как определиться — взять и пойти голосовать? Ты должен изучить программу, посмотреть на действия человека, его поведение. Вот как бы я вел себя на месте избирателя? Я бы оценивал, что кандидат делает, какие у него связи, какие возможности, как он ведет себя в различных ситуациях, как общается с людьми.

— Что вы назовете проблемой номер один для Приморья?

— Проблема номер один — это та «социалка», которая необходима для жизни здесь. Невозможно жить без соответствующих условий. Тебе хочется ребенка привести в садик, школу, где все нормальные условия будут соблюдены. Тебе хочется вечером пойти погулять, хочется на работе себя чувствовать комфортно и получать адекватную зарплату.

— Хватает ли финансовых ресурсов для решения социальных проблем?

— Ресурсов хватает сегодня, помогает центр. Главная проблема — кадры. Я вижу, что в Приморье в действительности очень большой кадровый голод.

— Я разговаривал с местными жителями, они говорят следующее: «Почему люди, которые приезжают в Приморье из других регионов, получают массу льгот — бесплатные гектары, «подъемные», а мы остаемся ни с чем?» Это несправедливость или неправильное видение проблемы?

— Гектары могут получить и те, кто живут здесь. У меня много родственников — местных жителей, которые взяли землю. Что касается «подъемных» — сегодня их никто не дает всем подряд. Они полагаются врачам и преподавателям: сегодня надо обеспечить села этими специалистами.

Надо идти вперед, спешить, делать. Поэтому задача одна — сохранить то, что имеем, и приумножить. Ну и дать новые направления. Мы же говорим, почему даем гектары приезжим — хотим привлечь новые кадры, людей, которые хотят заняться бизнесом, ищут возможности создать что-то.

— Из того количества дальневосточных гектаров, которые были выделены в Приморском крае, большая часть уходит в личное пользование или люди пытаются развить там свое дело?

— Где-то 80% уходит для создания бизнеса, порядка 20% остается для личного пользования, в том числе под фермерские хозяйства. Если человек для себя там даже десять уток выращивает — его уже можно считать таковым.