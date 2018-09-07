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Уникальный для Приморья оптовый центр строят в ТОР «Надеждинская»

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На территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморье началось строительство уникального для региона оптово-распределительного центра «Приморский», предназначенного для хранения и организации сбыта продовольственной продукции. Центр должны построить в первом квартале 2019 года.

Проект принадлежит компании «ОРЦ «Приморье». Он реализуется по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Инвестиции составляют более 1 млрд рублей. Ожидается, что предприятие обеспечит создание 194 рабочих мест.

По словам гендиректора ООО «ОРЦ «Приморье» Евгения Колдина, которые приводит ИА PrimaMedia, статус резидента ТОР позволил компании решить все вопросы с использованием земельного участка и получить доступ инженерной инфраструктуре, необходимой для проекта.

Оптово-распределительный центр, аналогов которого в Приморье не существует, будет состоять из комплекса мультитемпературных складов и различных функциональных объектов, предназначенных для предпродажной подготовки плодоовощной, рыбной и мясомолочной продукции. Здесь же будут торгово-выставочные павильоны, сельскохозяйственный рынок и зоны таможенного и фитосанитарного контроля.

На сегодняшний день в экономику Приморского края резиденты 18 дальневосточных ТОР инвестировали 221,5 млрд рублей. 4 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее границы ТОР «Надеждинская». В нее включены семь новых участков.

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