Текстильную фабрику построит в Приморье алмазный гигант из Индии

На площадке ТОР «Надеждинская» может появиться текстильная фабрика. Проект намерена реализовать индийская компания KGK, которую еще называют «алмазным гигантом». По словам финансового директора ООО «KGK-ДВ» Дипака Сурана, у компании помимо обработки и производства алмазов есть опыт работы и в легкой промышленности.

Представители индийской делегации обсудили детали проекта с первым вице-премьером Приморья Александром Костенко. По его словам, ТОР «Надеждинская» подходит для этого лучше всего, поскольку в крае работают принципы свободного порта Владивостока и территорий опережающего развития, которые предоставляют резидентам налоговые преференции. К концу года площадка должна быть обеспечена всей необходимой инфраструктурой. Дипак Сурана намерен в ближайшее время ее проинспектировать, передает ИА PrimaMedia.

Агентство напоминает, что в сентябре 2017 года группа компаний KGK открыла во Владивостоке первую фабрику по огранке алмазов. Торжественный старт работе предприятия дал президент РФ Владимир Путин во время третьего Восточного экономического форума.

Также в августе стало известно, что в Приморье в рамках свободного порта Владивостока будет создан кластер, объединяющий компании алмазно-бриллиантовой отрасли и ориентированный на экспортно-импортные операции со странами АТР, прежде всего Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей.