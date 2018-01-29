Прямой эфир

Текстильную фабрику построит в Приморье алмазный гигант из Индии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На площадке ТОР «Надеждинская» может появиться текстильная фабрика. Проект намерена реализовать индийская компания KGK, которую еще называют «алмазным гигантом». По словам финансового директора ООО «KGK-ДВ» Дипака Сурана, у компании помимо обработки и производства алмазов есть опыт работы и в легкой промышленности.

Представители индийской делегации обсудили детали проекта с первым вице-премьером Приморья Александром Костенко. По его словам, ТОР «Надеждинская» подходит для этого лучше всего, поскольку в крае работают принципы свободного порта Владивостока и территорий опережающего развития, которые предоставляют резидентам налоговые преференции. К концу года площадка должна быть обеспечена всей необходимой инфраструктурой. Дипак Сурана намерен в ближайшее время ее проинспектировать, передает ИА PrimaMedia.

Агентство напоминает, что в сентябре 2017 года группа компаний KGK открыла во Владивостоке первую фабрику по огранке алмазов. Торжественный старт работе предприятия дал президент РФ Владимир Путин во время третьего Восточного экономического форума.

Также в августе стало известно, что в Приморье в рамках свободного порта Владивостока будет создан кластер, объединяющий компании алмазно-бриллиантовой отрасли и ориентированный на экспортно-импортные операции со странами АТР, прежде всего Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китай прекращает поставки текстиля из Северной Кореи
В Африке найден рекордный по величине алмаз

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017