Медведев подписал постановление о расширении границ ТОР в Приморском крае

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморском крае. Согласно документу, в ТОР включены семь новых участков.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, согласно постановлению № 1035, в границы ТОР «Надеждинская» включены дополнительные семь земельных участков. На них планируется реализовать инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства, строительства, производства бытовой химии и косметики, а также логистики. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Предполагается, что реализация задуманных проектов позволит создать около 800 новых рабочих мест. Также планируется, что общие поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят более 5,27 млрд рублей, с учетом налоговых льгот и льгот по страховым взносам.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов отметил, что все территории экономического развития на Дальнем Востоке создаются по инициативе инвесторов. Он подчеркнул, что бизнесу лучше знать, где реализовывать свои проекты. Так, за последний год по просьбе инвесторов были расширены границы ТОРов «Комсомольск», «Хабаровск», «Приамурская», «Михайловский», «Южная Якутия» и «Надеждинская».