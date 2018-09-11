Восточный подход: Россия проводит четвертый ВЭФ

IV Восточный экономический форум начинается во Владивостоке во вторник, 11 сентября. Ожидается, что за три дня будет заключено соглашений на рекордную сумму — 3,5 трлн рублей. Пока некоторые гости размещались в номерах на лайнере, специально прибывшем во Владивосток к форуму, в кампусе Дальневосточного федерального университета заключались контракты еще до старта мероприятия. Подробнее — в материале портала iz.ru.

На высшем уровне

Четвертый Восточный экономический форум (ВЭФ), по прогнозам организаторов, соберет более 6 тыс. человек из 59 государств — это почти втрое больше, чем три года назад. Тогда мероприятие посетили свыше 2,5 тыс. человек. Делегации прибудут из Китая, Кореи, Монголии, Японии, а также из Великобритании, Индии, Соединенных Штатов и Франции. Из Южной Кореи, например, на форум приедут порядка 200 человек — представители центрального и региональных правительств, 12 крупных и 20 компаний среднего и малого бизнеса.

Среди гостей форума по традиции первые лица азиатских стран. Главным гостем ВЭФа в этом году станет председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, во Владивосток приедут премьер-министры Японии и Южной Кореи Синдзо Абэ и Ли Нак Ён, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

До последнего не было известно, примет ли участие в форуме глава КНДР Ким Чен Ын. 8 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с северокорейским лидером сообщила, что в силу «занятости и плотного графика в сентябре и намеченных межкорейских переговоров» он не сможет посетить мероприятие, хотя и «очень хотел». Однако на ВЭФ приехала делегация из страны, в том числе министр внешнеэкономических связей Ким Ён Чжэ. По данным источников, представители Северной Кореи в числе прочего намерены обсудить с российской стороной перспективы развития порта Раджин — политические вопросы останутся в стороне.

ВЭФ_1 Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках ВЭФа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Министр экономики Японии не смог отправиться во Владивосток из-за восстановительных работ на острове Хоккайдо, пострадавшем от землетрясения. Лидер страны Синдзо Абэ, как и планировалось, приехал на форум. На его полях еще до старта основной программы, 10 сентября, он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства подчеркнул, что Абэ регулярно посещает Россию, в том числе крупные экономические мероприятия — на Петербургский экономический форум он приехал вместе с делегацией из 150 предпринимателей. И это дает плоды: в прошлом году товарооборот между странами увеличился на 14%, а в январе–июне 2018-го — на 20%.

11 сентября Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, который пробудет во Владивостоке на два дня. Лидеры стран, помимо российско-китайского сотрудничества, обсудят международную проблематику, в том числе ситуацию на Корейском полуострове и взаимоотношения с США, заявлял помощник президента России Юрий Ушаков.

На короткой ноге

На ВЭФ прибыли руководители ряда крупнейших предприятий центрального подчинения, в том числе глава Китайской национальной ядерной корпорации, Китайской зерновой и электроэнергетической корпораций. По словам генсекретаря Ассоциации по развитию предприятий страны за рубежом старшего экономиста Хэ Чжэньвэя, такой расклад в корне отличается от того, что было на предыдущих форумах. Он сообщил, что во Владивостоке страны объявят об учреждении российско-китайского фонда регионального развития объемом 100 млрд юаней — 7 июня его ратифицировали власти КНР.

ВЭФ призван помочь наладить российским регионам — в первую очередь дальневосточным — сотрудничество с азиатскими странами. По словам полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, китайские инвестиции в регион составляют 7% от общего объема. «Сегодня Китай — основной внешний партнер в России на Дальнем Востоке», — подчеркнул он.

ВЭФ_1 Эмблема IV Восточного экономического форума, который пройдет с 11 по 13 сентября на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский Фото: ТАСС/Петр Ковалев

У руководителей дальневосточных регионов большие планы на сотрудничество с соседями. Врио губернатора Амурской области Василий Орлов намерен обсудить с китайской делегацией экспорт готовой продукции из КНР. Перспектив множество с учетом строительства автодорожного моста, который соединит Благовещенск и Хэйхэ. Глава региона также намерен поднять вопрос о возможности возведения железнодорожного моста в Китай в дополнение к строящемуся.

Сахалинская область в первую очередь настроена на расширение сотрудничества с японцами — в частности, в рамках территории опережающего развития. «В 2017 году объем взаимной торговли составил более $4 млрд. Это более 30% внешнеторгового оборота области», — подчеркнул губернатор Сахалина Олег Кожемяко в интервью «РИА Новости».

На полях ВЭФа традиционно обсуждаются и внутренние вопросы, касающиеся развития Дальнего Востока — национального приоритета России XXI века, как заявлял Владимир Путин. 10 сентября во Владивостоке прошло заседание Госсовета, посвященное этим вопросам. Российский президент поручил руководителям регионов детально разобраться в проблемах территорий и предложить пути решения. С 2013 года, когда Москва вплотную занялась развитием ДФО, сделано очень многое, признал Путин. Однако люди всё равно продолжают уезжать из региона — условия жизни их не устраивают.

ВЭФ_1 Президент РФ Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета по вопросам развития Дальнего Востока Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

«Дальний Восток здесь по-прежнему отстает, проблем, безусловно, пока еще много», — отметил глава государства. Приток населения нужно наращивать, а для этого необходимо давать преимущества тем, кто готов переехать, подчеркнул он. То же касается готовых вкладываться в регион компаний. Кроме того, одна из приоритетных задач — сделать авиаперевозки для жителей ДФО еще более доступными.

Начали загодя

В рамках ВЭФа Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Дальневосточный федеральный университет уже успели подписать меморандум о сотрудничестве в рамках профильной программы «Технопарк Русский». ДВФУ, кроме того, будет сотрудничать с правительством Амурской области для поддержки технологического предпринимательства по той же программе. Руководство Камчатского края 10 сентября подписало соглашение о развитии событийного туризма с ассоциацией «Национальное конгресс-бюро».

Большие планы на ВЭФ и у властей Чукотки. На полях форума они намерены заключить соглашений на общую сумму 52 млрд рублей в сфере туризма, транспортной и энергетической инфраструктуры, освоения недр и др. В их числе — контракт об использовании солнечной энергии в селах Анадырского района с «дочкой» ГК «Хевел» и соглашение о развитии социальной инфраструктуры с Чукотской горно-геологической компанией.

Хабаровской край представит во Владивостоке четыре проекта в общей сложности на 8,5 млрд рублей, два из них — от Комсомольска-на-Амуре: по разработке золото-серебряного месторождения «Хаканджинское» и строительству туристической инфраструктуры.

ВЭФ_1 Стенд технопарка «Русский» Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Со своими проектами приехали и делегации из других, не восточных регионов России. Кемеровская область, например, намерена подписать 17 соглашений о сотрудничестве. Среди прочего власти Кузбасса презентуют проект развития горнолыжного комплекса «Шерегеш», общий объем инвестиций в который оценивается более чем в 34 млрд рублей.

Приволжский регион — Татарстан — заявил о намерении подписать соглашение между КамАЗом и китайской корпорацией Weichai Power о создании совместного предприятия. По словам главы республики Рустама Минниханова, в планах также договориться о сотрудничестве с властями крупнейших провинций КНР.

Большой старт

О своих задачах на ВЭФе объявили и несколько российских компаний. «Новатэк», например, закрепит договоренности с правительством Камчатского края и Минвостокразвития по строительству комплекса по перевалке сжиженного газа на полуострове. Общий объем инвестиций в проект ранее оценивался в 110 млрд рублей, из них 70 млрд — частные вложения.

Лидер российского IT-рынка Mail.ru, по информации источника ТАСС, подпишет с Alibaba и Российским фондом прямых инвестиций меморандум о сотрудничестве. Не исключено, что речь идет о том, что российская компания внесет свой маркетплейс для продажи китайских товаров в совместно создаваемое предприятие в сфере электронной коммерции, однако подтверждения этой информации нет. То же касается и визита основателя Alibaba Group Джека на форум во Владивосток.

ВЭФ_1 Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) на острове Русский Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Всего же, по предварительным прогнозам оргкомитета, на ВЭФе будет подписано инвестиционных соглашений на 3,5 трлн рублей. Для сравнения: в 2015 году, когда форум проходил впервые, эта цифра составила 1,3 трлн рублей, два года спустя — почти 2,5 трлн рублей.

Потехе час

Бизнес-переговоры — не единственная часть Восточного экономического форума. Всего в его рамках пройдет порядка 70 мероприятий. Впервые часть деловых сессий будет посвящена спорту, тема одной из них — «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022». На молодежной площадке, где развернули павильон высокотехнологичных проектов и инноваций, лекции прочитают глава «Роснано» Анатолий Чубайс, гендиректор РЖД Олег Белозеров и другие известные спикеры. О социальных лифтах в стране участникам форума расскажут победители конкурсы «Лидеры России», в числе которых министр транспорта Евгений Дитрих.

ВЭФ_1 Павильон Камчатского края на выставке «Улица Дальнего Востока» Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Не обошлось по традиции и без обширной культурно-развлекательной программы. Четвертый год подряд во Владивостоке открылась выставка «Улица Дальнего Востока», где гостям наглядно демонстрируют обычаи регионов. В якутском павильоне можно посмотреть на оживленного цифровыми технологиями мамонтенка и алмазы, в чукотском — погулять по шестиметровому ледяному кубу. Представители Камчатки оформили экспозицию в форме четырех огромных икринок, напоминающих о богатстве региона.

Гостей Восточного экономического форума, помимо прочего, ждет премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» на сцене филиала Мариинки, выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, предпремьерный показ мультфильма «Гофманиада», игра «Что? Где? Когда?» и множество других развлечений. Ну а наиболее ответственные гости смогут заняться своим здоровьем, не отходя от важных дел, — на стенде Роспотребнадзора всем желающим предлагают бесплатно сделать прививку от гриппа.