Восточный подход: Россия проводит четвертый ВЭФ
IV Восточный экономический форум начинается во Владивостоке во вторник, 11 сентября. Ожидается, что за три дня будет заключено соглашений на рекордную сумму — 3,5 трлн рублей. Пока некоторые гости размещались в номерах на лайнере, специально прибывшем во Владивосток к форуму, в кампусе Дальневосточного федерального университета заключались контракты еще до старта мероприятия. Подробнее — в материале портала iz.ru.
На высшем уровне
Четвертый Восточный экономический форум (ВЭФ), по прогнозам организаторов, соберет более 6 тыс. человек из 59 государств — это почти втрое больше, чем три года назад. Тогда мероприятие посетили свыше 2,5 тыс. человек. Делегации прибудут из Китая, Кореи, Монголии, Японии, а также из Великобритании, Индии, Соединенных Штатов и Франции. Из Южной Кореи, например, на форум приедут порядка 200 человек — представители центрального и региональных правительств, 12 крупных и 20 компаний среднего и малого бизнеса.
Среди гостей форума по традиции первые лица азиатских стран. Главным гостем ВЭФа в этом году станет председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, во Владивосток приедут премьер-министры Японии и Южной Кореи Синдзо Абэ и Ли Нак Ён, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.
До последнего не было известно, примет ли участие в форуме глава КНДР Ким Чен Ын. 8 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с северокорейским лидером сообщила, что в силу «занятости и плотного графика в сентябре и намеченных межкорейских переговоров» он не сможет посетить мероприятие, хотя и «очень хотел». Однако на ВЭФ приехала делегация из страны, в том числе министр внешнеэкономических связей Ким Ён Чжэ. По данным источников, представители Северной Кореи в числе прочего намерены обсудить с российской стороной перспективы развития порта Раджин — политические вопросы останутся в стороне.
Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках ВЭФа
Министр экономики Японии не смог отправиться во Владивосток из-за восстановительных работ на острове Хоккайдо, пострадавшем от землетрясения. Лидер страны Синдзо Абэ, как и планировалось, приехал на форум. На его полях еще до старта основной программы, 10 сентября, он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства подчеркнул, что Абэ регулярно посещает Россию, в том числе крупные экономические мероприятия — на Петербургский экономический форум он приехал вместе с делегацией из 150 предпринимателей. И это дает плоды: в прошлом году товарооборот между странами увеличился на 14%, а в январе–июне 2018-го — на 20%.
11 сентября Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, который пробудет во Владивостоке на два дня. Лидеры стран, помимо российско-китайского сотрудничества, обсудят международную проблематику, в том числе ситуацию на Корейском полуострове и взаимоотношения с США, заявлял помощник президента России Юрий Ушаков.
На короткой ноге
На ВЭФ прибыли руководители ряда крупнейших предприятий центрального подчинения, в том числе глава Китайской национальной ядерной корпорации, Китайской зерновой и электроэнергетической корпораций. По словам генсекретаря Ассоциации по развитию предприятий страны за рубежом старшего экономиста Хэ Чжэньвэя, такой расклад в корне отличается от того, что было на предыдущих форумах. Он сообщил, что во Владивостоке страны объявят об учреждении российско-китайского фонда регионального развития объемом 100 млрд юаней — 7 июня его ратифицировали власти КНР.
ВЭФ призван помочь наладить российским регионам — в первую очередь дальневосточным — сотрудничество с азиатскими странами. По словам полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, китайские инвестиции в регион составляют 7% от общего объема. «Сегодня Китай — основной внешний партнер в России на Дальнем Востоке», — подчеркнул он.
Эмблема IV Восточного экономического форума, который пройдет с 11 по 13 сентября на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
У руководителей дальневосточных регионов большие планы на сотрудничество с соседями. Врио губернатора Амурской области Василий Орлов намерен обсудить с китайской делегацией экспорт готовой продукции из КНР. Перспектив множество с учетом строительства автодорожного моста, который соединит Благовещенск и Хэйхэ. Глава региона также намерен поднять вопрос о возможности возведения железнодорожного моста в Китай в дополнение к строящемуся.
Сахалинская область в первую очередь настроена на расширение сотрудничества с японцами — в частности, в рамках территории опережающего развития. «В 2017 году объем взаимной торговли составил более $4 млрд. Это более 30% внешнеторгового оборота области», — подчеркнул губернатор Сахалина Олег Кожемяко в интервью «РИА Новости».
На полях ВЭФа традиционно обсуждаются и внутренние вопросы, касающиеся развития Дальнего Востока — национального приоритета России XXI века, как заявлял Владимир Путин. 10 сентября во Владивостоке прошло заседание Госсовета, посвященное этим вопросам. Российский президент поручил руководителям регионов детально разобраться в проблемах территорий и предложить пути решения. С 2013 года, когда Москва вплотную занялась развитием ДФО, сделано очень многое, признал Путин. Однако люди всё равно продолжают уезжать из региона — условия жизни их не устраивают.
Президент РФ Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета по вопросам развития Дальнего Востока
«Дальний Восток здесь по-прежнему отстает, проблем, безусловно, пока еще много», — отметил глава государства. Приток населения нужно наращивать, а для этого необходимо давать преимущества тем, кто готов переехать, подчеркнул он. То же касается готовых вкладываться в регион компаний. Кроме того, одна из приоритетных задач — сделать авиаперевозки для жителей ДФО еще более доступными.
Начали загодя
В рамках ВЭФа Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Дальневосточный федеральный университет уже успели подписать меморандум о сотрудничестве в рамках профильной программы «Технопарк Русский». ДВФУ, кроме того, будет сотрудничать с правительством Амурской области для поддержки технологического предпринимательства по той же программе. Руководство Камчатского края 10 сентября подписало соглашение о развитии событийного туризма с ассоциацией «Национальное конгресс-бюро».
Большие планы на ВЭФ и у властей Чукотки. На полях форума они намерены заключить соглашений на общую сумму 52 млрд рублей в сфере туризма, транспортной и энергетической инфраструктуры, освоения недр и др. В их числе — контракт об использовании солнечной энергии в селах Анадырского района с «дочкой» ГК «Хевел» и соглашение о развитии социальной инфраструктуры с Чукотской горно-геологической компанией.
Хабаровской край представит во Владивостоке четыре проекта в общей сложности на 8,5 млрд рублей, два из них — от Комсомольска-на-Амуре: по разработке золото-серебряного месторождения «Хаканджинское» и строительству туристической инфраструктуры.
Стенд технопарка «Русский»
Со своими проектами приехали и делегации из других, не восточных регионов России. Кемеровская область, например, намерена подписать 17 соглашений о сотрудничестве. Среди прочего власти Кузбасса презентуют проект развития горнолыжного комплекса «Шерегеш», общий объем инвестиций в который оценивается более чем в 34 млрд рублей.
Приволжский регион — Татарстан — заявил о намерении подписать соглашение между КамАЗом и китайской корпорацией Weichai Power о создании совместного предприятия. По словам главы республики Рустама Минниханова, в планах также договориться о сотрудничестве с властями крупнейших провинций КНР.
Большой старт
О своих задачах на ВЭФе объявили и несколько российских компаний. «Новатэк», например, закрепит договоренности с правительством Камчатского края и Минвостокразвития по строительству комплекса по перевалке сжиженного газа на полуострове. Общий объем инвестиций в проект ранее оценивался в 110 млрд рублей, из них 70 млрд — частные вложения.
Лидер российского IT-рынка Mail.ru, по информации источника ТАСС, подпишет с Alibaba и Российским фондом прямых инвестиций меморандум о сотрудничестве. Не исключено, что речь идет о том, что российская компания внесет свой маркетплейс для продажи китайских товаров в совместно создаваемое предприятие в сфере электронной коммерции, однако подтверждения этой информации нет. То же касается и визита основателя Alibaba Group Джека на форум во Владивосток.
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) на острове Русский
Всего же, по предварительным прогнозам оргкомитета, на ВЭФе будет подписано инвестиционных соглашений на 3,5 трлн рублей. Для сравнения: в 2015 году, когда форум проходил впервые, эта цифра составила 1,3 трлн рублей, два года спустя — почти 2,5 трлн рублей.
Потехе час
Бизнес-переговоры — не единственная часть Восточного экономического форума. Всего в его рамках пройдет порядка 70 мероприятий. Впервые часть деловых сессий будет посвящена спорту, тема одной из них — «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022». На молодежной площадке, где развернули павильон высокотехнологичных проектов и инноваций, лекции прочитают глава «Роснано» Анатолий Чубайс, гендиректор РЖД Олег Белозеров и другие известные спикеры. О социальных лифтах в стране участникам форума расскажут победители конкурсы «Лидеры России», в числе которых министр транспорта Евгений Дитрих.
Павильон Камчатского края на выставке «Улица Дальнего Востока»
Не обошлось по традиции и без обширной культурно-развлекательной программы. Четвертый год подряд во Владивостоке открылась выставка «Улица Дальнего Востока», где гостям наглядно демонстрируют обычаи регионов. В якутском павильоне можно посмотреть на оживленного цифровыми технологиями мамонтенка и алмазы, в чукотском — погулять по шестиметровому ледяному кубу. Представители Камчатки оформили экспозицию в форме четырех огромных икринок, напоминающих о богатстве региона.
Гостей Восточного экономического форума, помимо прочего, ждет премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» на сцене филиала Мариинки, выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, предпремьерный показ мультфильма «Гофманиада», игра «Что? Где? Когда?» и множество других развлечений. Ну а наиболее ответственные гости смогут заняться своим здоровьем, не отходя от важных дел, — на стенде Роспотребнадзора всем желающим предлагают бесплатно сделать прививку от гриппа.