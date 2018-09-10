Диалог молодых дипломатов из стран АТР состоится на ВЭФе

Диалог молодых дипломатов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) состоится на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Как пояснили в пресс-службе форума, мероприятие проводится в рамках инициативы совета молодых дипломатов МИД России (СМД) «Форумы молодых дипломатов».

Участники диалога обсудят реализацию концепции «горизонтальной дипломатии», которая позволит выстроить связи между молодыми дипломатами РФ и представителями растущих рынков стран региона.

«Уверен, что со странами АТР работа будет протекать крайне эффективно, потому как партнерство между Россией, Китаем, Южной Кореей и другими странами этого региона развито в значительной степени. Наши страны заинтересованы во взаимном экономическом развитии», — отметил председатель совета молодых дипломатов Константин Колпаков.

По его словам, реализация концепции «горизонтальной дипломатии» способна приносить положительный результат, даже когда официальные отношения двух стран находятся в кризисном состоянии. В рамках мероприятия участники изучат заинтересованность дипломатов стран АТР в сотрудничестве в сфере цифровой экономики, высоких технологий и глобальной безопасности, а также вопрос формирования объективного отношения к Дальнему Востоку среди зарубежных инвесторов.

10 сентября стало известно, что ВЭФ посетит северокорейская делегация, которая планирует поднять в ходе дискуссии вопросы экономического сотрудничества Пхеньяна и Москвы.