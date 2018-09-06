МИЦ «Известия» поучаствует в работе ВЭФа

Мультимедийный информационный центр «Известия» примет участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ) и выступит генеральным информационным партнером мероприятия.

На площадке форума будет постоянно работать выездная студия объединенной новостной редакции, гостями которой станут ведущие российские ньюсмейкеры. Они расскажут зрителям о результатах основных дискуссий и тенденциях в различных отраслях российской экономики.

Кроме того, гости и посетители студии МИЦ «Известия» смогут в режиме реального времени знакомиться с последними новостями благодаря возможностям портала iz.ru и телеканала «Известия».

Восточный экономический форум пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин. На полях форума российский лидер, в частности, проведет переговоры с представителями руководства Монголии, Южной Кореи, КНР и Японии.