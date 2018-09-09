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В программу ВЭФ-2018 впервые включены сессии о спорте

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Впервые в рамках деловой программы Восточного экономического форума пройдут отдельные площадки, посвященные спорту. В организации панелей принимают участие Олимпийский комитет России (ОКР) и министерство спорта. Об этом 9 сентября сообщает фонд «Росконгресс».

Организаторы предложат экспертам и гостям обсудить форматы сотрудничества стран в сфере спорта и проекты для Международного олимпийского комитета (МОК) и ведущих спортивных федераций, уточняет «РИА Новости».

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12 сентября новую тематическую сессию откроет помощник президента России Игорь Левитин. Площадку посетят министр спорта Павел Колобков, президент ОКР Станислав Поздняков, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Госдумы Александр Карелин, замдиректора МОК по связям с Олимпийским движением Джеймс Маклеод и др.

Одна из спортивных панелей называется «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022».

«На сессии выступят министр спорта Китая Гоу Чжонвэн, который также возглавляет НОК (национальный олимпийский комитет КНР. — Ред.), и гендиректор по коммуникациям оргкомитета «Пекин-2022» Чан Юй. Это будет первый визит Гоу Чжонвэн в Россию, и, по сути, первая презентация зимней Олимпиады-2022 в нашей стране», — отметил заместитель директора «Росконгресса» Георгий Брюсов.

Форум пройдет в четвертый раз. В этом году он состоится 11–13 сентября 2018 года. Основная цель международной площадки заключается в содействии ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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