В программу ВЭФ-2018 впервые включены сессии о спорте

Впервые в рамках деловой программы Восточного экономического форума пройдут отдельные площадки, посвященные спорту. В организации панелей принимают участие Олимпийский комитет России (ОКР) и министерство спорта. Об этом 9 сентября сообщает фонд «Росконгресс».

Организаторы предложат экспертам и гостям обсудить форматы сотрудничества стран в сфере спорта и проекты для Международного олимпийского комитета (МОК) и ведущих спортивных федераций, уточняет «РИА Новости».

12 сентября новую тематическую сессию откроет помощник президента России Игорь Левитин. Площадку посетят министр спорта Павел Колобков, президент ОКР Станислав Поздняков, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Госдумы Александр Карелин, замдиректора МОК по связям с Олимпийским движением Джеймс Маклеод и др.

Одна из спортивных панелей называется «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022».

«На сессии выступят министр спорта Китая Гоу Чжонвэн, который также возглавляет НОК (национальный олимпийский комитет КНР. — Ред.), и гендиректор по коммуникациям оргкомитета «Пекин-2022» Чан Юй. Это будет первый визит Гоу Чжонвэн в Россию, и, по сути, первая презентация зимней Олимпиады-2022 в нашей стране», — отметил заместитель директора «Росконгресса» Георгий Брюсов.

Форум пройдет в четвертый раз. В этом году он состоится 11–13 сентября 2018 года. Основная цель международной площадки заключается в содействии ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.