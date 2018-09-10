КНДР и Россия обсудят на ВЭФе экономическое сотрудничество

В ходе IV Восточного экономического форума (ВЭФ) северокорейская делегация поднимет вопросы экономического сотрудничества КНДР и России, а также перспективы развития порта Раджин.

Об этом агентству «РИА Новости» сообщил источник в МИДе 10 сентября.

Известно, что стороны не будут обсуждать вопросы денуклеаризации Корейского полуострова.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 11–13 сентября. Основными темами форума станут развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее, 10 сентября, во Владивосток прибыл министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ, а также северокорейская делегация из девяти человек. Лидер КНДР Ким Чен Ын не сможет приехать на форум из-за плотного графика.