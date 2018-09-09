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На острове Русский открылась выставка «Улица Дальнего Востока»

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В преддверии IV Восточного экономического форума (ВЭФ), 9 сентября, в Приморском крае открылась выставка «Улица Дальнего Востока». Экспозиция протяженностью 1,3 км рассказывает о девяти регионах, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО).

По словам организаторов, выставка является одним из ключевых событий форума. В рамках торжественной части состоялся демонстрационный полет самолетов четвертого поколения Су-35С. На церемонии присутствовали вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

«Когда человек приехал сюда на форум, пожалуй, нет другой возможности наглядно познакомить его со всеми дальневосточными регионами. Задача выставки — вызвать к ним интерес», — подчеркнул Юрий Трутнев.

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Экспозиция Амурской области напоминает дата-центр, а рядом залит каток с искусственным льдом. На площадке Сахалинской области установили мост с макетом скоростного поезда.

Якутский павильон «Сокровищница вечной мерзлоты» представлен алмазами, северным сиянием и фигурой мамонтенка. Центром экспозиции Чукотки стал шестиметровый куб, символизирующий ледяной покров округа.

Павильон Хабаровского края представлен в виде самолета, идущего на взлет. Приморский край презентует перспективные проекты в сферах судостроения, туризма, рыболовства и марикультуры.

Экспозиция Камчатки — это четыре круглых оранжевых павильона, которые символизируют икринки: «Природа. Кроноцкий заповедник», «Туризм» и «Культура» и основной зал с панорамным экраном.

В павильоне Магаданской области можно увидеть макет золотоизвлекательной фабрики Наталкинского месторождения. Концептуальная идея оформления павильона ЕАО в этом году — еврейская мудрость, прошедшая через века.

С 11 по 13 сентября выставка будет работать для участников и гостей ВЭФ. 14 сентября станет «Социальным днем», в ходе которого будут организованы экскурсии для инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и ряда других категорий граждан. 15–16 сентября «Улица Дальнего Востока» будет открыта для всех желающих.

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