Диалог через порт

Республика Корея может снять санкции, которые ранее были введены ею в отношении северокорейского порта Раджин. Об этом «Известиям» сообщил Иван Тонких, гендиректор предприятия «РасонКонТранс», арендующего порт у Северной Кореи. Положительный отзыв от руководства порта в южнокорейском Пхохане уже получен, и обсуждение вопроса будет продолжено на переговорах с мэром Пхохана, которые состоятся в рамках ВЭФ, уточнил он. После встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что глава Северной Кореи планирует вернуться к обсуждению совместных трехсторонних проектов с президентом Республики Корея. Эксперты отмечают, что тема межкорейского урегулирования вышла на новый этап развития — вновь появился шанс решить проблему на полуострове дипломатическими и экономическими методами.

В 2018 году общение с руководством Республики Корея заметно активизировалось, рассказал «Известиям» гендиректор российско-корейского предприятия «РасонКонТранс» (дочернее предприятие, созданное ОАО «РЖД» для запуска международных грузовых транзитных перевозок через порт Раджин и участок железной дороги Туманган–Раджин с выходом на Транссибирскую магистраль) Иван Тонких. По его словам, страна демонстрирует заинтересованность в возобновлении партнерства.

В июле, рассказал Иван Тонких, состоялся визит в КНДР делегации Республики Корея во главе с председателем комитета экономического сотрудничества на северном направлении Сон Ен Гилем. Во время него обсуждался вопрос возобновления трехсторонней реализации проекта Хасан–Раджин. После межкорейского саммита и состоявшихся в конце июня переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином этот визит стал первым шагом по активизации трехстороннего сотрудничества.

— Такая идея возникла, чтобы объединить Юг, Север и Россию, — рассказал Иван Тонких. — Мы провели переговоры с представителями северной и южной частей полуострова и неформально пообщались. Каждая из сторон высказалась за то, что нужно искать решения для возобновления трехстороннего проекта. И делать это как можно быстрее.

В частности, уже обсуждается отмена санкций против порта Раджин, уточнил он. Также на полях Восточного экономического форума состоится встреча с мэром Пхохана, на которой будет продолжено обсуждение отмены временного моратория на судозаходы из Раджина.

— Южанам выгодно принимать уголь из Раджина, потому что он будет намного дешевле, чем из российских портов. К тому же проект дает возможность начать диалог, который может стимулировать новый вектор развития отношений на полуострове, — сказал Иван Тонких.

После встречи с Ким Чен Ыном спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что председатель Госсовета КНДР заявил, что будет делать всё для того, чтобы разрешить ситуацию на Корейском полуострове мирным путем. В конце сентября состоится третий раунд корейских переговоров и это приблизит возможность урегулирования проблем, считает глава СФ.

Она также выразила надежду, что межкорейские переговоры дадут результат не только в гуманитарной, но и в экономической сфере.

— Северокорейский лидер настроен на движение в эту сторону — к объединению двух Корей. Но это улица с двусторонним движением. Некоторые региональные и внерегиональные игроки в этом не заинтересованы, потому что кое-кому хочется через это манипулировать, удерживать позиции в регионе. Однако настрой сегодня у президента Южной Кореи и у главы КНДР именно в этом направлении, — подчеркнула председатель палаты регионов.

Валентина Матвиенко отметила, что сегодня существуют три крупных тройственных проекта России, Северной и Южной Корей: по прокладке газопровода, подаче электроэнергии на Корейский полуостров и по развитию железных дорог.

— Будем поддерживать эти проекты. Ким Чен Ын сказал, что при очередном раунде переговоров они с президентом Южной Кореи вернутся к ним. Кроме этого, наметились совместные проекты по объединению автомобильных и железных дорог, — заявила спикер верхней палаты.

Тема межкорейского урегулирования вышла на новый этап развития: вновь появился шанс урегулировать конфликт дипломатическими и экономическими методами, полагает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

— Россия всегда настаивала именно на таком подходе и не могла оставаться в стороне от этого процесса. Москва демонстрировала желание занять особое место в процессе выстраивания диалога между двумя корейскими государствами, поскольку имеет преимущество в виде позитивно-конструктивных отношений с обеими сторонами, — сказал политолог.

Северокорейская дипломатия традиционно уделяет особое внимание взаимоотношениям с Россией, отметил научный сотрудник Центра Азии и АТР РИСИ Роман Лобов.

— В Пхеньяне Россию рассматривают в качестве важного партнера по политическому диалогу. О чем свидетельствует, например, длительный визит министра иностранных дел КНДР в РФ, частные визиты высокопоставленных северокорейских дипломатов и членов ЦК. Рабочие контакты налажены и между руководителями двух стран, — сказал эксперт.

Валентина Матвиенко передала Ким Чен Ыну приглашение от Владимира Путина посетить с официальным визитом Россию. Северокорейский лидер выразил готовность и желание приехать. По дипломатическим каналам уже началось согласование времени и места его визита.