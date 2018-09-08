Прямой эфир

Матвиенко сообщила об отказе Ким Чен Ына приехать на ВЭФ

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер КНДР Ким Чен Ын не сможет принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«В силу его занятости и плотного графика в сентябре и намеченных межкорейских переговоров он лично очень хотел, но он не смог принять участие [в ВЭФ]», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Матвиенко добавила, что представительная делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических связей «обязательно примет участие» в форуме.

Матвиенко встретилась с Ким Чен Ыном в субботу, 8 сентября. По ее словам, северокорейский лидер «хочет мира в регионе и делает для этого всё возможное и невозможное», а также настроен на объединение двух Корей.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 11–13 сентября 2018 года. Его основная цель заключается в содействии ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Матвиенко впечатлилась обликом Пхеньяна и стойкостью северокорейцев
В Пхеньяне началась встреча Матвиенко и Ким Чен Ына

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017