Матвиенко сообщила об отказе Ким Чен Ына приехать на ВЭФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын не сможет принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«В силу его занятости и плотного графика в сентябре и намеченных межкорейских переговоров он лично очень хотел, но он не смог принять участие [в ВЭФ]», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Матвиенко добавила, что представительная делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических связей «обязательно примет участие» в форуме.

Матвиенко встретилась с Ким Чен Ыном в субботу, 8 сентября. По ее словам, северокорейский лидер «хочет мира в регионе и делает для этого всё возможное и невозможное», а также настроен на объединение двух Корей.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 11–13 сентября 2018 года. Его основная цель заключается в содействии ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.