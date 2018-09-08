В Пхеньяне началась встреча Матвиенко и Ким Чен Ына

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проводит встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Об этом сообщил в субботу, 8 сентября, глава комитета палаты по международным делам Константин Косачев.

«Она сейчас в соответствии с графиком председателя Госсовета находится на встрече с ним», — цитирует его «РИА Новости».

Косачев заявил об этом, посещая дошкольное учреждение для одаренных детей в Пхеньяне. Так он объяснил отсутствие на мероприятии Матвиенко.

Ранее в субботу глава Совфеда возложила цветы к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, а также Монументу освобождения, посвященному советским солдатам. Кроме того, на встрече с председателем Верховного народного собрания КНДР Цой Тхе Боком она выразила благодарность за приглашение на 70-летие образования республики. Также Матвиенко провела встречу с председателем Верховного народного собрания Северной Кореи Ким Ен Намом

7 сентября в интервью «Известиям» Валентина Матвиенко отметила, что ее поездка в Пхеньян послужит дальнейшему укреплению парламентского взаимодействия и развитию отношений двух стран. Также политик намерена передать Ким Чен Ыну послание президента РФ Владимира Путина.