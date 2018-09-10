Дальневосточный приоритет

Владимир Путин жестко раскритиковал чиновников за несогласованную работу в сфере развития транспорта в Дальневосточном федеральном округе. Выступая на заседании президиума Госсовета во Владивостоке, президент России заявил, что приоритетное внимание министерства и ведомства должны уделять ситуации в регионах ДФО. Развитие Дальнего Востока является задачей общенационального масштаба, подчеркнул глава государства. Он не поддержал предложение министра транспорта Евгения Дитриха концентрировать поступающие от акцизов средства в Федеральном дорожном фонде и «по специальному механизму» доводить их до регионов. Деньги должны направляться в субъекты напрямую, заявил президент.

Заседание президиума Госсовета, посвященное развитию ДФО, по традиции прошло в рамках Восточного экономического форума. Открывая мероприятие, президент подчеркнул: не только отдельные территории, но весь Дальний Восток должен выходить на опережающие темпы роста и в экономике, и в социальной сфере, и в демографическом развитии.

— Мы должны сделать всё необходимое, чтобы люди на Дальнем Востоке могли реализовать себя, свои таланты, свои жизненные планы, были востребованы, получали достойную зарплату, жили в комфортных условиях, имели доступ к качественным услугам, не считали бы проблемой большие расстояния, — заявил глава государства.

Транспорт

— Крайне важная и насущная для жителей Дальнего Востока задача — повышение транспортной доступности, — подчеркнул президент. — Мы несколько лет выстраивали систему недорогих субсидируемых авиамаршрутов на Дальний Восток. Нужно и дальше предметно заниматься системной организацией доступных авиаперевозок, других пассажирских маршрутов на Дальний Восток.

Именно работа чиновников в сфере развития транспорта на Дальнем Востоке и стала во время заседания объектом критики со стороны президента. Владимир Путин обратил внимание на неточности в докладе министра транспорта Евгения Дитриха, несогласованность работы по распределению субсидий на строительство грузопассажирских судов и авиаперевозки на Дальний Восток по «плоскому» тарифу. Негодование главы государства вызвала и неготовность международных пунктов пропуска на мостах Благовещенск–Хэйхэ и Нижнеленинское–Тунцзян на границе с Китаем, которые планируется ввести в эксплуатацию уже в 2019 году.

Средства на эти пункты пропуска не выделены до сих пор, сообщил на заседании полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. При этом министр финансов Антон Силуанов заверил, что соответствующие деньги в бюджете есть. Однако выделят их не ранее 2021 года, отметил Юрий Трутнев.

— Разумеется, надо что-то сделать, обратить на это внимание, — потребовал президент. — Если мост будет готов, а пункта пропуска не будет, то мост будет стоять пустой, не будет использоваться. Это просто смешно! Надо перераспределить средства, чтобы всё было готово для эксплуатации. Нас в интернете на смех поднимут, что ж мы заморозили деньги? Построили мост, а он работать не будет — ни пройти, ни проехать по нему нельзя будет. Зачем тогда строили?

Поводом для критики стало и признание министра экономического развития Максима Орешкина, что он «не в курсе проблемы» с недофинансированием строительства двух грузопассажирских судов, предназначавшихся для организации сообщения между Камчаткой и Сахалином, а также между Командорскими островами.

— Вы же приехали на совещание по Дальнему Востоку, должны быть в курсе этой проблемы, — обратился глава государства к Максиму Орешкину. — Прошу вас выяснить и доложить.

В ответ на реплику главы Минфина, что соответствующие средства также имеются, президент заметил, что «деньги, может, и есть в бюджете, но суда не заложены и ничего не делается».

— А потом выяснится, что эти деньги не реализованы, не использованы, и они вернутся в бюджет, — сказал Владимир Путин. — Почему деньги есть, а запланированные мероприятия не выполняются?

Предложение министра транспорта сконцентрировать дополнительно поступающие от акцизов средства в Федеральном дорожном фонде и по специальному механизму доводить их до регионов также не встретило поддержки.

— Можно, конечно, и через федеральный фонд, но мы же договорились, что эти деньги в регионы пойдут непосредственно, а так через федеральный фонд вы их соберете, и кто будет контролировать, куда вы их направите, — возразил президент. — Я не думаю, что это хорошая идея. Федеральный дорожный фонд, дай бог ему здоровья, он все-таки должен заниматься тем, чем он должен заниматься. Мы же договаривались, что деньги будут направляться в регионы, мне кажется, так и нужно делать.

Завершая обсуждение темы, глава государства поручил правительству продолжить следить за транспортной доступностью региона.

Демография

Важнейший приоритет — решение демографических проблем ДФО и обеспечение в перспективе роста населения дальневосточных регионов, сказал Владимир Путин. По его словам, миграционный отток в последние годы сокращается, но люди всё же уезжают.

— Вывод понятен — людей не устраивают сегодняшние условия для жизни. Дальний Восток по-прежнему отстает, проблем, безусловно, пока еще много, — констатировал президент. — Это низкая обеспеченность жильем, качественными услугами здравоохранения, образования, связи, нехватка современных объектов культуры и спорта, неудовлетворительная транспортная доступность, отставание в благоустройстве городов и поселков.

Специально для Дальнего Востока правительство прорабатывает возможность повышения выплат при рождении первого ребенка, выделения средств при рождении второго ребенка, а также механизм понижения ставки ипотечного кредитования для семей с детьми, сообщил глава государства.

— В дальневосточных регионах выделены центры экономического роста, где будет создаваться дополнительная социальная инфраструктура, — заявил Владимир Путин. — На реализацию планов социального развития в таких центрах до 2020 года выделяется свыше 50 млрд рублей из федерального бюджета. Их надо вложить с предельной эффективностью, чтобы заработали новые школы и больницы, культурные и спортивные объекты. Стройка предстоит большая, и здесь важно максимально дебюрократизировать административные процедуры, создать стимулы для работы компаний, способных решать ответственные государственные задачи.

Один из факторов, негативно сказывающихся на демографической ситуации, — аварийность на дорогах. В результате ДТП в ДФО гибнет больше людей, чем в среднем по стране, признал министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Из-за отсутствия нормальных дорог от остальной части РФ осенью и зимой отрезаны 1,4 тыс. населенных пунктов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов. Плохое состояние автодорог влияет и на правило «золотого часа», когда медицинская помощь должна быть оказана в максимально сжатые сроки. Ощущается в регионе и нехватка медперсонала. Сергей Носов предложил внести изменения в программу «Земский доктор», согласно которой молодому специалисту предоставляется 1 млн рублей при переезде в сельскую местность. Если речь идет о регионах ДФО, необходимо ввести дополнительный коэффициент, считает руководитель региона.

За последние годы для развития Дальнего Востока было сделано многое, но некоторые программы пробуксовывают, отметил президент. Поэтому министерствам и ведомствам необходимо уделять приоритетное внимание дальневосточной тематике, подчеркнул Владимир Путин. Так, президент поручил Минстрою ввести новую методику оценки квадратного метра для ДФО раньше, чем для остальных регионов страны. Глава государства также одобрил предложение Министерства энергетики продолжить практику «выравнивания» тарифов для предприятий на Дальнем Востоке.