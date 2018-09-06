Путин предложил Вьетнаму инвестировать в Сибирь и Дальний Восток

Президент России Владимир Путин заявил, что страна рассчитывает на инвестиции вьетнамских сельскохозяйственных компаний в проекты Сибири и Дальнего Востока.

Об этом глава государства сказал 6 сентября по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, сообщает «Интерфакс».

«Вьетнамские предприниматели проявляют интерес к строительству крупных агропромышленных комплексов в российских регионах», — отметил президент.

Он рассказал, что Чонг примет участие в церемонии закладки строительства крупного сельскохозяйственного кластера с участием вьетнамского бизнеса в Калужской области.

«Рассчитываем, что такие проекты будут реализовываться в Сибири и на Дальнем Востоке», — добавил российский лидер.

6 сентября в президентской резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи Путин провел переговоры с Чонгом, который прибыл в Россию с официальным визитом. Как отмечается на сайте Кремля, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и региональной проблематики и подписали ряд документов.