Путин предложил Вьетнаму инвестировать в Сибирь и Дальний Восток
Президент России Владимир Путин заявил, что страна рассчитывает на инвестиции вьетнамских сельскохозяйственных компаний в проекты Сибири и Дальнего Востока.
Об этом глава государства сказал 6 сентября по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, сообщает «Интерфакс».
«Вьетнамские предприниматели проявляют интерес к строительству крупных агропромышленных комплексов в российских регионах», — отметил президент.
Он рассказал, что Чонг примет участие в церемонии закладки строительства крупного сельскохозяйственного кластера с участием вьетнамского бизнеса в Калужской области.
«Рассчитываем, что такие проекты будут реализовываться в Сибири и на Дальнем Востоке», — добавил российский лидер.
6 сентября в президентской резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи Путин провел переговоры с Чонгом, который прибыл в Россию с официальным визитом. Как отмечается на сайте Кремля, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и региональной проблематики и подписали ряд документов.