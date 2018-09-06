Прямой эфир

Путин предложил Вьетнаму инвестировать в Сибирь и Дальний Восток

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что страна рассчитывает на инвестиции вьетнамских сельскохозяйственных компаний в проекты Сибири и Дальнего Востока.

Дальний Восток станет доступнее
Президент пообещал проработать вопрос о введении субсидий на авиарейсы из Благовещенска

Об этом глава государства сказал 6 сентября по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, сообщает «Интерфакс».

«Вьетнамские предприниматели проявляют интерес к строительству крупных агропромышленных комплексов в российских регионах», — отметил президент.

Он рассказал, что Чонг примет участие в церемонии закладки строительства крупного сельскохозяйственного кластера с участием вьетнамского бизнеса в Калужской области.

«Рассчитываем, что такие проекты будут реализовываться в Сибири и на Дальнем Востоке», — добавил российский лидер.

6 сентября в президентской резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи Путин провел переговоры с Чонгом, который прибыл в Россию с официальным визитом. Как отмечается на сайте Кремля, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и региональной проблематики и подписали ряд документов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле анонсировали визит Путина в Японию в 2019 году
Путин встретится с лидерами КНР, Японии, Монголии и премьером Южной Кореи на ВЭФе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017