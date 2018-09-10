Путин поручил принять меры для сокращения смертности на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Минздраву обеспечить снижение уровня смертности на Дальнем Востоке. Об этом глава государства заявил 10 сентября на заседании Госсовета.

«Снижение смертности — это важнейшая задача, и я прошу Минздрав, правительство в целом действовать решительно и результативно. Особенно в вопросах развития инфраструктуры здравоохранения, лекарственного обеспечения», — подчеркнул российский лидер. Его цитирует «РИА Новости».

По его словам, сейчас продолжительность жизни в Дальневосточном федеральном округе немногим более 70 лет, что ниже среднего показателя по стране. Кроме того, президент назвал тревожной ситуацию с высокой смертностью в трудоспособном возрасте, которая в регионе также превышает общероссийский уровень.

Вместе с тем глава государства отметил, что коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке ненамного превосходит средний уровень в РФ, но признал, что этого пока недостаточно для устойчивого естественного демографического прироста. В этой связи Путин отдал правительству поручение проработать специальные меры по поддержке рождаемости, в том числе увеличение выплат при рождении первого ребенка, выделение средств при рождении второго ребенка и снижение ставки по ипотечным кредитам для семей с детьми.

Ранее ученые выявили, что разница в возрасте мужчин и женщин в России оказалась одной из самых больших в мире. Так, в 2016 году она составила 10,9 года.