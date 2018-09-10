Ученые рассказали о большой разнице в продолжительности жизни женщин и мужчин в РФ

Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в России является одной из самых больших в мире. Об этом говорится в исследовании в медицинском журнале Lancet.

В работе рассматривались демографические изменения в стране с 1980 по 2016 год. Так, в период после распада СССР резко снизилась ожидаемая продолжительность жизни, причем в 1994 году был зафиксирован самый низкий показатель этого отрезка — 63,7 года для мужчин и женщин.

Однако в период с 2006 по 2016 год этот показатель значительно улучшился и составил 65,4 года для мужчин и 76,2 года для женщин. В целом за исследуемый интервал ученые зафиксировали снижение смертности от основных причин на 16,5% и незначительное сокращение разницы между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин. Так, в 1980 году она составляла 11,6 года, а в 2016 году снизилась 10,9 года, но этот показатель по-прежнему остается одним из самых больших в мире.

Ученые отмечают, что такая разница объясняется непропорционально большим бременем заболеваний у российских мужчин. Согласно полученным данным, в 2016 году 59,2% смертности у мужчин в возрасте 15–49 лет и 46,8% смертности у женщин были связаны с поведенческими факторами риска, в том числе из-за употребления алкоголя, наркотиков или курения. При этом детская смертность за исследуемый период снизилась — 71,4%, причем сокращение на 57,5% произошло в период с 2000 по 2016 год.

Ранее российские ученые установили, что продолжительность жизни человека зависит от числа копий рибосомных генов, и при наличии определенного количества таких копий человек может стать долгожителем.