Ученые нашли связь между голоданием и длительностью жизни

Ученые Национального института здоровья США пришли к выводу, что ограниченное питание помогает продлить жизнь и положительно влияет на здоровье.

Прийти к таким выводам им позволили опыты, проводимые на лабораторных мышах, сообщается на сайте Cell Metabolism. Всего в эксперименте участвовали 292 грызуна, которых поделили на две группы. Одна группа питалась по стандартной схеме, а вторая получала исключительно белковую пищу без сахаров и жиров.

Далее мышей разделили на подгруппы: треть грызунов могла есть когда и сколько захочет, вторая группа получала лимитированный запас еды в любое время, а третью кормили ограниченно и только раз в день.

В итоге первыми погибали мыши, у которых не было ограничений в питании. Это происходило в среднем на 28 недель раньше, чем среди участников других подгрупп. Самыми последними умирали мыши, которые ели ограниченное количество пищи один раз в день.

Исследователи отмечают, что метаболизм мышей очень похож на человеческий, поэтому данные выводы применимы и к людям.

В июне специалисты университета Лома Линды в США назвали продукты, способные стать причиной стресса. В перечень попали жирное мясо, фастфуд, молоко и жареная еда.