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Ученые рассказали о расширении границ личного пространства у одиноких людей

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Американские ученые из Чикагского университета выяснили, что люди, чувствующие себя одинокими, сами предпочитают держать других на расстоянии, расширяя границы личного пространства. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS One.

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В исследовании участвовали почти 600 человек. Эксперименты показали, что одинокие люди зачастую не подпускают к себе даже самых близких людей. Чувство одиночества при этом лишь усиливает стремление к некой социальной самозащите, заставляя человека еще больше ограничивать личное пространство.

При этом одинокими могли себя считать в том числе и те, у кого были постоянные партнеры и близкие друзья, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в июле ученые из Кембриджского университета (Великобритания) пришли к выводу, что гены оказывают непосредственное влияние на то, будет ли человек страдать от одиночества.

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